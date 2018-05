Balotelli | non è solo questione di pelle

Napoli - De Laurentiis : "Balotelli ora non è la priorità Ancelotti vince ed è senza smanie" : De Laurentiis veste i panni di mattatore durante la Football Leader alla Federico II di Napoli. E non perde l'occasione per pungere l'ex allenatore Sarri . Le punture di ADL ' Con Ancelotti ci siamo ...

Napoli - De Laurentiis : "Balotelli non è la priorità. Ancelotti vince ed è senza smanie" : La lectio magistralis di Rizzoli, la "lezione" di De Laurentiis a Sarri e, in parte, pure ad Hamsik. È stata una mattinata lunga a Football Leader, si è discusso di Var e poi di mercato. STOCCATE - De ...

De Laurentiis - Balotelli non è priorità : ANSA, - NAPOLI, 29 MAG - "Balotelli non lo ho abbiamo preso in considerazione nonostante sia un bravissimo giocatore e straordinario attaccante". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ...

De Laurentiis : 'Balotelli? Non è la priorità del Napoli' : NAPOLI - ' Retroscena su Sarri? Non ci sono retroscena, ad un certo punto ho comunicato alla stampa che il tempo fosse scaduto e quindi mi sono mosso e ho portato Carlo Ancelotti a Napoli. Se una ...

GIANLUCA PAGLIUCA/ "Non ricordo l'ultima "balotellata" - mi fido del nuovo Balotelli!" (Che fuori tempo che fa) : GIANLUCA PAGLIUCA: l'ex portiere della Sampdoria e dell'Inter ospite di Fabio Fazio. Il conduttore non farà nulla per nascondere la sua fede blucerchiata...(Che fuori tempo che fa) (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:35:00 GMT)

Trapattoni : "Balotelli è maturato. Non andare al Mondiale è stata una coltellata" : Una fascia come oggetto magico. Come strumento per incanalare le energie nella giusta direzione. 'Balotelli capitano dell'Italia? Può essere un'ottima idea, anzitutto perché può responsabilizzarlo: e ...

Mario Balotelli capitano dell'Italia : no - non è "fantacalcio" : Mario Balotelli torna in nazionale... da capitano: è un'ipotesi molto più realistica di quanto chiunque potesse immaginare fino a poco tempo fa. Il rapporto tra il neo ct Roberto Mancini e SuperMario è molto...

Nazionale - Mancini : 'Non sono un mago - Buffon può tornare in Nazionale. Fiducia in Balotelli' : 'Con Gigi ho parlato al telefono, mi ha spiegato la sua intenzione, vuol continuare a giocare. Tutti quelli che giocheranno e si dimostreranno i migliori possono essere chiamati in Nazionale'. Il ct ...

Tifosi della Roma contro Balotelli / Striscione a Testaccio : "Uomo senza valore - non ti vogliamo" : Tifosi della Roma contro Balotelli, Striscione a Testaccio: "Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore. Balotelli Roma non ti vuole". Parole sicuramente pesanti.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 12:12:00 GMT)

Clamoroso a Roma - i tifosi si oppongono all’acquisto di Balotelli : Trigoria s’infiamma - Super Mario non merita questo! : I tifosi della Roma contro Balotelli, alcuni supporters giallorossi hanno affisso uno striscione all’ingresso di Trigoria “Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore… Balotelli, Roma non ti vuole!“. Questo lo striscione apparso nella notte a Trigoria, nei pressi del centro sportivo della Roma. Il club giallorosso sembrerebbe essere in pole position per accaparrarsi il calciatore in scadenza col Nizza, ma una ...

Roma - ecco perché Balotelli non è un obiettivo del mercato giallorosso : Due anni con la maglia del Nizza in Francia, ora Mario Balotelli è in cerca di una nuova avventura per il futuro. L'attaccante italiano è in scadenza di contratto, occasione a parametro zero per chi ...

Mancini non vola basso : "Vorrei portare l'Italia sul tetto del Mondo. E convoco Balotelli" : Il "Mancio" ambizioso lo è sempre stato, e anche oggi non si è smentito. "Vorrei essere un ct perbene, vorrei portare l'Italia sul tetto del Mondo e d'Europa", come dire vincere Europeo e...

Torino - Petrachi : 'Proviamo a ripartire da Belotti'. Ma non esclude l'arrivo di Balotelli : Gianluca Petrachi , ds del Torino, è intervenuto a Premium Sport prima della partita contro il Napoli: 'Il mister avrà la possibilità di valutare giocatori ed avere certezze in più in queste tre gare per il futuro. Dobbiamo però finire bene la stagione e dopo ...

Nizza - Balotelli : 'Diverse squadre italiane mi seguono. Milan? Non ci sono possibilità' : Mario Balotelli sarà uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato. L'attaccante ha ribadito in più occasioni che non resterà al Nizza, il club con cui ha giocato le ultime due stagioni, ...