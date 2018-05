Automobilismo : a Vicenza - al via da domani il Rally Campagnolo : Vicenza, 31 mag. (AdnKronos) – Chiuse le iscrizioni e in attesa che la gara entri nel vivo, la gara vicentina fa già segnare numeri interessanti sul fronte delle adesioni dei piloti Manca poco alla 14esima edizione del Rally Campagnolo Storico che scatta venerdì 1° giugno alle 15.01 da Viale Roma a Vicenza. Nel frattempo si sono chiuse le iscrizioni e in casa del Rally Club Isola Vicentina si respira aria di soddisfazione a giudicare dal ...

Automobilismo : Vicenza - presentato il Rally Storico Campagnolo : ... oltre a quella valevole per il campionato Italiano Rally Auto Storiche , 14° Campagnolo, , si disputeranno il 10° Campagnolo Historic - regolarità sport e il 1° Campagnolo Legend - regolarità a ...

Automobilismo : Vicenza - presentato il Rally Storico Campagnolo (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tutto ciò porta l’evento del Campagnolo ad essere la manifestazione con il maggior numero di titoli in palio. Tecnicamente il Rally Campagnolo si colloca in un momento del calendario in cui il campionato è molto combattuto nei vari raggruppamenti e classi, con i protagonisti principali pronti a darsi battaglia. Il percorso – tracciato grazie alla consulenza tecnica di Rudy Dal Pozzo – ...

Automobilismo : Vicenza - presentato il Rally Storico Campagnolo (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Cenni di storia. La gara rappresenta anche una importante occasione culturale per raccontare alle nuove generazioni come erano i Rally di un tempo, quelli che a Vicenza e dintorni hanno visto nascere e crescere piloti importanti come Luigi Battistolli, in arte ‘Lucky”, oggi ancora in attività e diviso tra il suo ruolo di imprenditore e di presidente dell’Aci Vicenza, senza rinunciare ...

Automobilismo : Vicenza - presentato il Rally Storico Campagnolo : Vicenza, 23 mag. (AdnKronos) – Giunto quest’anno alla 14° edizione, il Rally Storico Campagnolo prenderà il via da viale Roma a Vicenza venerdì 1 giugno, alle 15, con arrivo, il giorno dopo, sabato 2 giugno, alle 18.30 a Isola Vicentina, in piazza Marconi.La manifestazione, patrocinata dal Comune di Vicenza e di Isola Vicentina, è organizzata dall’associazione ‘Rally Club Isola Vicentina” in collaborazione con ...

Automobilismo : l'1 e 2 giugno torna il Rally Campagnolo a Vicenza (2) : (AdnKronos) - In provincia di Vicenza sono poi cresciuti Franco Cunico e Miki Biasion: il primo ha vinto molto in Italia e una gara del Mondiale a Sanremo, mentre il secondo è stato due volte campione del mondo Rally e la cosa assume un significato particolare perché nel 2018 si celebrano i 30 anni