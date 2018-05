Auto elettriche | nel mondo sono oltre 3 milioni

Enel con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida per Auto elettriche entro 2019 : ROMA - Enel, attraverso la divisione di servizi energetici avanzati Enel X, E Ionity, joint venture fra BMW, Daimler, Ford e il Gruppo Volkswagen , tramite Porsche e Audi, , hanno siglato un accordo ...

Auto elettriche : Italia maglia nera nel mondo per le vendite : Italia in controtendenza rispetto al resto del mondo dove aumentano nettamente le vendite di Auto elettriche o ibride raggiungendo solo nel 2017 quota 1,2 milioni, circa il 57% in più. Il nostro paese invece è in ritardo e in questo mercato vale ...

Fiera Campionaria di Padova : Auto elettriche? Servono più incentivi e agevolazioni fiscali : “Dopo due anni di Electric Mobility Show in Campionaria, vogliamo dar vita a un Salone Autonomo dei motori elettrici”. L’intenzione è stata espressa ieri dal direttore commerciale della Fiera di Padova Gianfilippo Panazzolo alla conferenza su mobilità elettrica e Formula E condotta dal giornalista Dario Bolognesi, che alla Campionaria di Padova ha visto come ospite il giornalista – editore argentino Marcelo Padin (originario di ...

Rolls-Royce - Dal 2040 solo Auto elettriche : L'elettrificazione coinvolgerà tutti i costruttori a livello globale, Rolls-Royce compresa. Per adeguarsi alle future normative anti inquinamento anche la Casa britannica ha pianificato investimenti che la porteranno a offrire entro 10 anni il suo primo modello a zero emissioni, per poi trasformare nei prossimi vent'anni tutta la propria gamma in full-electric.I V12 resteranno il più a lungo possibile. Entro il 2040 tutte le lussuose vetture ...

L'Islanda si muove sulle Auto elettriche e chiama Musk : "Tesla investa da noi" : BERLINO - L'Islanda punta sugli investimenti di Elon Musk, il creatore e patron di Tesla - le auto elettriche di lusso made in Usa - e fa notare che visto il decollo degli acquisti di auto elettriche ...

Le Auto elettriche dovranno fare rumore dal 2019. Sarà obbligatorio : Le Auto elettriche dovranno fare rumore per legge a partire dal 2019. Le Auto elettriche dovranno produrre del “rumore bianco” per la sicurezza dei pedoni Le Auto elettriche dovranno fare “rumore Bianco” dal 2019 Ora c’è anche la legge che obbligherà tutte le case Automobilistiche che producono Auto elettriche a renderle rumorose entro il 2019. […]

Auto ibride e elettriche : stop al silenzio - via all'obbligo di emettere suoni : Negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più i veicoli elettrici e ibridi. In un periodo in cui si stanno effettuando molte campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda l'inquinamento ambientale, le varie compagnie Automobilistiche si stanno spostando sempre di più verso la creazione di questo tipo di Automobili che salvaguardano l'ambiente. Una delle ultime novità a riguardo di questo tipo di veicoli è l'obbligo di emettere ...

Auto elettriche - La Germania supera la Norvegia : La Norvegia cede alla Germania lo scettro di Paese europeo con il più alto numero di Auto elettrificate vendute. Un dato confermato dalle statistiche diffuse dalla Acea e relative al primo trimestre del 2018. I tedeschi hanno totalizzato 17.574 veicoli elettrificati, suddivisi tra 9.127 elettriche (BEV) e 8.447 ibride plug-in (PHEV), battendo così gli scandinavi, che hanno raggiunto le 16.182 vetture (9.694 elettriche e 6.488 ibride). Resta ...

Mobilità sostenibile - le colonnine di ricarica arrivano al ristorante : a Pordenone la prima struttura del Friuli Venezia Giulia dedicata alle Auto elettriche : L’eco sostenibilità passa da Pordenone. Il Podere dell’Angelo di Pasiano di Pordenone è il primo ristorante del Friuli Venezia Giulia a dotarsi di quattro colonnine per la ricarica delle auto elettriche. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Sky Gas & Power, azienda udinese attiva su scala nazionale nella fornitura di energia elettrica e gas e che ha fatto della sostenibilità un proprio valore aggiunto dove la qualità ...

Salone Auto elettriche : Bologna va in fiera con l'Ev show : Un Salone decisamente Fico Oltre all'esposizione ed alle prove su strada, il Salone auto elettriche di Bologna ha molto altro da offrire: convegni, spettacoli ma anche laboratori . L'obiettivo numero ...

Salone Auto elettriche - Bologna pronta alla sfida" : Il programma sarà accompagnato da una serie di convegni, laboratori e spettacoli per educare le persone sempre più alla mobilità elettrica. 'Dobbiamo raccontare meglio questi mezzi- sostiene marco ...

Campidoglio - arrivate quattro nuove Auto elettriche : Arrivano quattro auto elettriche di Groupe PSA per l’autoparco di Roma Capitale: due C-Zero e due Berlingo Citroën in comodato d’uso gratuito per un anno e sei mesi. Le nuove vetture saranno utilizzate per fini istituzionali a sostegno della mobilità eco-compatibile e il rispetto dell’ambiente. “Le auto a zero emissioni porteranno benefici non solo ambientali, […]

Roma - Psa fornisce quattro Auto elettriche all’amministrazione comunale – FOTO : Roma sembra portare bene al gruppo PSA, specie dopo la bella vittoria ottenuta dal marchio di lusso DS nel primo e storico gran premio di Formula E che si è corso sulle strade della Capitale. E’ il momento di insistere dunque, e proprio per questo dal quartier generale italiano dell’azienda francese hanno deciso di fornire in comodato d’uso per un anno e mezzo quattro veicoli a batteria all’amministrazione ...

200Km di autonomia in 8 minuti. Il nuovo sistema di ricarica per Auto elettriche presentato da ABB : Il mercato delle auto elettriche, rispetto alle vetture a combustibile fossile, è ancora piuttosto marginale ma è innegabile che a livello globale i numeri del settore continuino a crescere con un aumento delle auto elettriche vendute e, soprattutto, un supporto sempre maggiore da parte di numerosi produttori che hanno deciso di investire risorse maggiori nella produzione di mezzi di trasporto a impatto zero. Uno dei settori chiave nei quali si ...