Attività frenetica lungo l’Anello di Fuoco | 3 terremoti solo in California

meteoweb.eu

: #Napoli, #Afragola Train Station, nel massimo della sua frenetica attività, all’ora di punta di un affollsto gioved… - riccardocassini : #Napoli, #Afragola Train Station, nel massimo della sua frenetica attività, all’ora di punta di un affollsto gioved… - d2f2f614ee34494 : RT @sam_samu24: Buongiorno a tutti, andate pure al lavoro e dedicatevi ai vostri impegni. Io intanto continuo la mia frenetica attività ??????… - elyos72 : RT @sam_samu24: Buongiorno a tutti, andate pure al lavoro e dedicatevi ai vostri impegni. Io intanto continuo la mia frenetica attività ??????… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Molteplicistanno colpendo laoggi, mentre continua l’di. Un terremoto di magnitudo 3.8 ha provocato qualche piccola scossa, secondo il Servizio Geologico statunitense. Inoltre, sono stati registrati altri due, uno di magnitudo 2.8 e uno di magnitudo 3la costa e tra Sacramento e San Jose. Non sono stati riportati danni o feriti, secondo i media locali. Prosegue, dunque, l’di, la temibilissima serie di linee di faglia che va dalla Nuova Zelanda alla costa orientale dell’Asia, passando per Canada e USA, fino alla punta meridionale del Sud America. Si ritiene chediavvenga circa il 90% deimondiali. Recentemente, un terremoto di magnitudo 4.5 è stato registrato in Russia e uno di magnitudo 4.4 in Giappone. L’Alaska, invece, è stata colpita da un ...