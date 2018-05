Attesa per la riapertura dei mercati e per spread

Attesa fase di recupero - politica permettendo. Spunti sui titoli : I bancari sono stati tra i più colpiti dalle vendite per via dell'incertezza politica. Qual è la sua view su Unicredit e Intesa Sanpaolo alla luce dei livelli raggiunti? Mi verrebbe da rispondere con ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - DI MAIO : “HO UN'IDEA PER SAVONA”/ Attesa Colle-Cottarelli - Fraccaro consiglia Salvini : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:19:00 GMT)

Scanzonissima/ Ospiti e diretta 30 maggio : grande Attesa per la prova della... scossa! : Scanzonissima, anticipazioni 30 maggio: Gigi e Ross conducono il terzo appuntamento del game show musicale di Raidue. Maryam Tancredi e Andrea Butturini di The voice 2018 capisquadra.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:53:00 GMT)

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : mercoledì 30 maggio. Berrettini e Cecchinato al terzo turno - avanti anche Djokovic. Attesa per Giorgi : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 11.00 . ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : mercoledì 30 maggio. Berrettini e Cecchinato al terzo turno - avanti anche Djokovic. Attesa per Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros (mercoledì 30 maggio). Incominciano gli incontri di secondo turno e il piatto si preannuncia particolarmente ricco, anche in casa Italia: Marco Cecchinato se la dovrà vedere con l’argentino Marco Trugelliti, Matteo Berrettini sfiderà il lettone Ernests Gulbis, Camila Giorgi sfiderà la colombiana mariana Duque-Marino. Dando uno sguardo ai big, potremo ammirare ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : mercoledì 30 maggio. Cecchinato avanza - Attesa per Djokovic e Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros (mercoledì 30 maggio). Incominciano gli incontri di secondo turno e il piatto si preannuncia particolarmente ricco, anche in casa Italia: Marco Cecchinato se la dovrà vedere con l’argentino Marco Trugelliti, Matteo Berrettini sfiderà il lettone Ernests Gulbis, Camila Giorgi sfiderà la colombiana mariana Duque-Marino. Dando uno sguardo ai big, potremo ammirare ...

Governo - nuova giornata di colloqui con lo spettro dello spread - Attesa per Cottarelli o rientro in gioco di M5s-Lega : "All'ipotesi di un Governo giallo-verde ci abbiamo lavorato per un mese inutilmente ma io ho una dignità politica e soprattutto l'Italia non è schiava di nessuno: i tedeschi si facciano gli affari ...

Governo - nuova giornata di colloqui con lo spettro dello spread - Attesa per Cottarelli o rientro in giorno di M5s-Lega : Stiamo tenendo d'occhio molto da vicino" la situazione: così la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha risposto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sulla situazione politica italiana. ...

Lazio - dal taglio dei vitalizi 12 milioni per abbattere le liste d'Attesa nelle Asl : L'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità del Lazio finanziato grazie al taglio dei vitalizi. È quanto prevede un subemendamento bipartisan alla legge di Stabilità, in questi giorni in ...

Tiro a Volo - Tanti appuntamenti imperdibili in Attesa della sfida tricolore al Concaverde : Per la cronaca, lo scorso anno è stato un testa a testa per il titolo delle società vinto dal Tav Pezzaioli con il punteggio di 430/450 nei confronti dei padroni di casa delle frecce verde-oro del ...

Tiro a Volo – Tanti appuntamenti imperdibili in Attesa della sfida tricolore al Concaverde : Il regionale delle società e i “pass” per la sfida tricolore il 3 giugno al Concaverde Data da segnare in grassetto, quella di domenica 3 giugno che, sulle pedane del Concaverde di Lonato del Garda, ospiterà la gara delle gare, ovvero: il campionato regionale lombardo delle società. Attesi, per l’occasione, oltre 500 tiratori (sono stati 510 lo scorso anno e 530 nel 2016 (record di presenze n.d.r.), in rappresentanza dei numerosi oltre 20 ...

Golf - Open d’Italia 2018 : tutti gli italiani in gara. Francesco Molinari per proseguire il momento d’oro - Attesa per Manassero e Bertasio : Scatta l’Open d’Italia e l’attesa è, di conseguenza, per i giocatori di casa. Saranno in 13 (ma c’è ancora un ultimo invito da assegnare) a sostenere i colori azzurri al GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, capeggiati da Francesco Molinari, reduce dal prestigioso trionfo di Wentworth, dove Chicco è riuscito finalmente a portare a casa il torneo più prestigioso del tour europeo, là dove ha sempre brillato ma dove gli ...

RIFORMA PENSIONI/ L'Attesa per Cottarelli e l'avvertimento di Visco (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. L'attesa per Cottarelli e l'avvertimento di Visco. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 maggio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:02:00 GMT)

E' Attesa per la lista dei ministri. Cottarelli al lavoro alla Camera : La lista dei ministri sarà presentata probabilmente già oggi da Carlo Cottarelli. L'economista ha ricevuto ieri l'incarico da Mattarella, il quale ha chiesto un governo snello e con pochi ministri. ...