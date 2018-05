Atletica | respinto il ricorso della Giamaica | tolto l’oro alla 4×100 vittoriosa a Pechino

oasport

(Di giovedì 31 maggio 2018) Niente 9 ori in tre differenti edizioni dei Giochi per Usain Bolt (su 100 e 200 e nella 4×100): a distanza di quasi 10 anni dalle Olimpiadi di2008, arriva la confermasqualificastaffetta velocequale faceva parte lo sprinter, per la presenza di Nesta Carter, poi risultato non negativo ad uno stimolante. La decisione del TAS di Losanna circa ilproposto daini passa in giudicato in quanto il tribunale, secondo l'ANSA, ritiene "di non poter accettare alcuno degli argomenti usati da Carter per discolparsi". Scendono ad 8 dunque gli ori per il Lampo. L'oro va, dunque, a Trinidad & Tobago, mentre passa all'argento il Giappone. Sale virtualmente sul podio la staffetta del Brasile, che acquisisce il bronzo.