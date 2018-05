Atletica – Agropoli tricolore | under 23 per diventare grandi

sportfair

(Di giovedì 31 maggio 2018) La tre giorni sulla pista intitolata a Pietro Mennea. Iscritti tanti medagliati azzurri giovanili, destinazione Campionati del Mediterraneo23 ed Europei di Berlino Dal Golden Gala dedicato a Pietro Mennea, alla pista azzurra di(Salerno) che della Freccia del Sud porta il nome. È il fil rouge che collega l’atteso evento di giovedì 31 maggio con il ricchissimo weekend dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di scena in una delle perle del Cilento. Tre giorni di competizioni, dalla mattina di venerdì 1° giugno al primo pomeriggio di domenica 3 giugno, per assegnare 80 titoli italiani, equamente distribuiti tra20 e23. Un’onda giovanile azzurra di 1768 atleti-gara (931 donne, 837 uomini) che riempirà di passione la località costiera campana. Per la categoria Promesse, la destinazione più immediata saranno i Campionati del Mediterraneo23 del weekend ...