Atletica | 100 metri al Golden Gala di Roma vince Baker Tortu a 3 centesimi dal record

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : Filippo Tortu sfreccia all’Olimpico - eccezionale 10.04 e terzo posto sui 100m! Battuto Coleman - vince Baker : Filippo Tortu ha fatto sognare lo Stadio Olimpico di Roma, dove si sta disputando il Golden Gala 2018 di Atletica leggera, con una prestazione di assoluto spessore sui 100 metri: eccezionale 10.04 per il 19enne che arriva a un solo centesimo dal personale firmato la settimana scorsa a Savona e ha confermato davvero di valere questi tempi di assoluto spessore. Il brianzolo di origini sarde ha scaldato il pubblico della capitale con un lanciato ...

Atletica - respinto il ricorso della Giamaica : tolto l’oro alla 4×100 vittoriosa a Pechino 2008 : Niente 9 ori in tre differenti edizioni dei Giochi per Usain Bolt (su 100 e 200 e nella 4×100): a distanza di quasi 10 anni dalle Olimpiadi di Pechino 2008, arriva la conferma della squalifica della staffetta veloce della Giamaica, della quale faceva parte lo sprinter, per la presenza di Nesta Carter, poi risultato non negativo ad uno stimolante. La decisione del TAS di Losanna circa il ricorso proposto dai Giamaicani passa in giudicato in ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : 100 metri stellari - la gara regina con Baker e Coleman. L’Italia sogna con Tortu e Coleman : Il Golden Gala 2018 regalerà grande spettacolo a tutti gli appassionati di Atletica leggera, la grande classica di Roma si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Il piatto forte della serata di giovedì 31 maggio saranno i 100 metri maschili (ore 21.35). Il parterre è infatti davvero stellare, degno di una Finale mondiale con alcuni big internazionali della velocità pronti a scannarsi per lo scettro dell’Olimpico di Roma dove ...

Atletica - Assunta Legnante gareggia tra i normodotati! La Campionessa Paralimpica sfonda i 16 metri. Andrew Howe 10.38 sui 100m : Assunta Legnante è tornata a gareggiare tra i normodotati. La 40enne è infatti scesa in pedana a Rieti in occasione della seconda prova regionale dei Campionati Italiani Societari e ha gettato il peso a 16.05 metri: prestazione di assoluto rilievo per la Campionessa Paralimpica che, dopo essere diventata cieca nel 2009, non era più riuscita ad affrontare i normodotati (il suo 19.20 indoor è ancora oggi record italiano) a causa degli impedimenti ...

Atletica - TORTU A 2 CENTESIMI DA MENNEA/ Secondo miglior tempo italiano nei 100 m : chi è il baby velocista : ATLETICA, TORTU a 2 CENTESIMI da MENNEA, show a Savona: “Proverò ad abbattere il muro dei 10 secondi". Grandissima prestazione dell'atleta azzurro di appena 19 anni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:10:00 GMT)

Atletica - Tortu vola a 10'03 : trema il record dei 100 di Mennea : I due azzurri si troveranno di nuovo faccia a faccia il 31 maggio allo Stadio Olimpico di Roma per il Golden Gala insieme all'argento iridato Christian Coleman e agli uomini più veloci del mondo. ...

Atletica - Tortu ha già un piede nella storia : vince i 100 in 10''09 : SAVONA - Se il buongiorno si vede dalla batteria Filippo Tortu è già con un piede nella storia: 10'09 a Savona e adesso lo aspetta la finale. Vento a favore ma ampiamente nella norma. Filippo, ...