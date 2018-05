Ascoli Virtus Entella | risultato e tabellino Ecco chi resta in B

Playout Serie B - oggi si decide Ascoli Virtus Entella : 0 0 LIVE : Ascoli Entella , and. 0-0, : 0 0 LIVE Novanta minuti per decidere l'ultima retrocessione in Serie C. Tra Ascoli e Virtus Entella si riparte dal sostanziale nulla di fatto dello 0-0 dell'andata: i ...

Serie B - Virtus Entella-Ascoli 0-0 : Aliji sbatte contro il palo : CHIAVARI - L'andata del playout di Serie B cade nel vuoto. La salvezza si giocherà al Del Duca. Virtus Entella e Ascoli , infatti, non sono andate oltre lo 0-0 confermando di avere i peggiori attacchi ...

Virtus Entella-Ascoli : il risultato in diretta LIVE. Le formazioni ufficiali : formazioni ufficiali Virtus Entella , 4-2-3-1, : Paroni; De Santis, Pellizzer, Ceccarelli, Aliji; Troiano, Crimi; Gatto, Aramu, Eramo; La Mantia. All.: Volpe Ascoli , 3-5-1-1, : Agazzi; Padella, ...

Virtus Entella-Ascoli - la perdente in C con Novara - Pro Vercelli e Ternana Video : Novara, Pro Vercelli e Ternana retrocedono mestamente in Serie C, dopo un'annata caratterizzata da troppi alti e bassi. Per la quarta squadra destinata alla categoria inferiore bisognera' attendere l'esito del play out tra Virtus Entella e Ascoli. Andata in programma a Chiavari giovedì 24 maggio, alle ore 20,30; ritorno una settimana dopo, il 31 maggio, alle 20,30, ad Ascoli Piceno. Questi, in sintesi, i verdetti per la zona bassa della ...