Ascoli - Virtus Entella 0-0 | cronaca in diretta | risultato in tempo reale

Play out - Ascoli -Virtus Entella in diretta : le ufficiali - risultato LIVE dalle 20.30 : Ascoli-Virtus Entella : LE PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI , 3-5-1-1, : Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti; Mogos, Addae, Kanoutè, Baldini, Pinto; Clemenza; Monachello. All. Cosmi. VIRTUS Entella , 4-2-3-...

Virtus Entella-Ascoli - la perdente in C con Novara - Pro Vercelli e Ternana Video : Novara, Pro Vercelli e Ternana retrocedono mestamente in Serie C, dopo un'annata caratterizzata da troppi alti e bassi. Per la quarta squadra destinata alla categoria inferiore bisognera' attendere l'esito del play out tra Virtus Entella e Ascoli. Andata in programma a Chiavari giovedì 24 maggio, alle ore 20,30; ritorno una settimana dopo, il 31 maggio, alle 20,30, ad Ascoli Piceno. Questi, in sintesi, i verdetti per la zona bassa della ...