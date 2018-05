Arriva l' Apocalisse? C' è il bunker per miliardari | «Cinema | piscina e divertimenti» | ecco

MUSICA SACRA/ I quattro cavalieri dell'Apocalisse Arrivano a Santa Cecilia : Il 14 maggio è finalmente giunto a Roma Apokàlypsis di Marcello Panni frutto della collaborazione tra il musicista ed il Card. Gianfranco Ravasi. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 06:28:00 GMT)L'OSCAR DELLA LIRICA/ "Billy Budd": il mare e il male arrivano a RomaUMBRIA JAZZ SPRING/ Da Natale alla primavera passando per l'estate: ecco la terra della MUSICA

The Rain - l’apocalisse che non ti aspetti Arriva su Netflix dalla Danimarca : Un asteroide, terremoti, un virus che avvia la zombificazione della razza umana, una nuova era glaciale causata dall’effetto serra, la nebbia che si riempie di insidie sovrannaturali… L’elenco delle cause delle apocalissi messe in scena nel cinema e in tv è piuttosto vasto ma il tradimento che arriva nascosto nella pioggia, qualcosa che da sempre simboleggia rigenerazione e purificazione, qualcosa per cui compiere dai tempi dei ...

Paura e delirio per la “profezia” sulla Fine del Mondo : l’Apocalisse Arriva (di nuovo) domani 23 Aprile 2018 - la bufala di Nibiru torna virale : Sono innumerevoli e deliranti le “profezie” che si sono succedute nel corso degli anni, diventate virali anche grazie all’appoggio del web che ne ha consentito la diffusione su larga scala: ormai gli autori delle bizzarre teorie sulla Fine del Mondo non si sforzano più nemmeno di fondarle su un minimo di basi scientifiche. Tanto delirio, nessun fondamento (neppure puramente/lontanamente razionale). Come ormai noto, i ...

Arriva l’Apocalisse? Il “pianeta della morte” Nibiru “apparirà il 23 Aprile 2018 - quando avverrà la Fine del Mondo” : ecco la nuova incredibile teoria del complotto : Ebbene sì, i sostenitori della teoria del complotto sono tornati alla ribalta: c’è chi sostiene che la Fine del Mondo avverrà proprio nel mese di Aprile. Secondo l’incredibile tesi, senza alcun fondamento scientifico (e neppure puramente logico in realtà), il Sole, la Luna, e il pianeta Giove si allineeranno con la costellazione della Vergine il 23 Aprile, e sarà tale evento epocale ad annunciare la seconda venuta di Gesù. E non ...