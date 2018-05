Arriva la Fiat a guida autonoma

: Grande Fratello 15, le polemiche non finiscono mai. E pensare che il reality è appena iniziato… Non osiamo immaginare cosa succederà nelle prossime settimane.la scorsaBaye Dame Dia, il concorrente italo-senegalese, èsqualificato per aver tenuto un comportamento deplorevole nei confronti di Aida Nizar. Baye èaccusato di aver bullizzato la spagnola e il, a gran voce, ha chiesto che, nei suoi ...