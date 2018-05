Arrestato il prefetto Isola d'Elba

: Isola d'Elba, arrestato il prefetto dalla Guardia di finanza [news aggiornata alle 07:51] - repubblica : Isola d'Elba, arrestato il prefetto dalla Guardia di finanza [news aggiornata alle 07:51] - MediasetTgcom24 : Isola d'Elba, arrestato vice prefetto per associazione a delinquere #isolad'elba - vam237 : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato dalla Guardia di Finanza prefetto dell'isola d'#Elba. In manette anche un membro della 'ndrangheta https://t.co… -

Il vicereggente l'ufficio della Prefettura dell'd'e un membro di una famiglia della 'ndrangheta operante in Piemonte,che fu mandante dell'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia,sono stati arrestati in un'operazione della Guardia di Finanza che è tuttora in corso. Nei confronti di altri sette soggetti sono scattati gli arresti domiciliari. Tra le accuse contestate agli arrestati, anche quella di associazione a delinquere,frode fiscale e porto abusivo di esplosivi a scopo intimidatorio.(Di giovedì 31 maggio 2018)