Arrestato il boss della rapina nella villa Polesello

Bari - Arrestato il boss Domenico Conte dopo 37 giorni di latitanza : “Mandante dell’agguato in cui morì donna innocente” : Era scomparso il 20 aprile, poco prima dell’arresto. dopo trentasette giorni di latitanza, carabinieri e polizia lo hanno rintracciato in una villetta di un residence rivierasco, a pochi chilometri da casa, ed arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Anna Rosa Tarantino, uccisa per errore a Bitonto, nel Barese, lo scorso 30 dicembre. Domenico Conte, ritenuto il capo dell’omonimo clan del paese alle ...

Brindisi - voti al figlio del boss ucciso : Arrestato il capo del personale della Multiservizi : Daniele Pietanza è accusato di concussione elettorale per aver sfruttato il suo ruolo per far eleggere Pasquale Luperti, ex assessore e consigliere comunale....

Mafia : boss Lo Nigro Arrestato sull’autostrada del Sole : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Antonio Lo Nigro, considerato uno dei boss emergenti di Brancaccio (Palermo), è stato arrestato dalla polizia stradale di Frosinone durante un normale controllo all’autostrada A1, nei pressi di Cassino. L’uomo, latitante da un anno e ricercato in tutta Europa, è stato fermato a bordo di un’utilitaria. I controlli sui suoi documenti, risultati falsi, hanno spinto gli agenti ad effettuare ...

Milano : droga e riciclaggio - Arrestato 32enne nipote boss 'ndragheta : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Nascondeva in un box-auto 5 chilogrammi di stupefacente e una pistola pronta all’uso. Per questo la polizia ha arrestato un 32enne a Corsico, nell'hinterland milanese. L'uomo fa parte di una storica famiglia di 'ndrangheta originaria di Platì: nipote di uno dei più noti

Milano : droga e riciclaggio - Arrestato 32enne nipote boss ‘ndragheta : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Nascondeva in un box-auto 5 chilogrammi di stupefacente e una pistola pronta all’uso. Per questo la polizia ha arrestato un 32enne a Corsico, nell’hinterland milanese. L’uomo fa parte di una storica famiglia di ‘ndrangheta originaria di Platì: nipote di uno dei più noti boss, è figlio di un esponente attualmente all’ergastolo per omicidio, associazione mafiosa, traffico di sostanza ...

'Ndrangheta - il boss latitante Di Marte Arrestato a Reggio Calabria : Roma, 15 apr. , askanews, arrestato nel reggino il latitante Vincenzo Di Marte, personaggio di spicco della cosca 'Pesce' a Rosarno e Gioia Tauro; era irreperibile dal 2015 ed era inserito nell'elenco ...

Autobomba Limbadi - attentato a famiglia Vinci in Calabria/ Arrestato il cognato dei boss Mancuso : Vibo Valentia, bomba in auto: morto Matteo Vinci, ex candidato al Comune. Le ultime notizie sull'esplosione: la vittima aveva denunciato la sorella di un boss locale(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:35:00 GMT)

Colpo alla ‘Ndrangheta : Arrestato il boss Giuseppe Pelle : Colpo alla ‘Ndrangheta: arrestato il boss Giuseppe Pelle L’uomo è considerato capo strategico e membro dei vertici della criminalità organizzata calabrese Continua a leggere