Argentina | Ministro mangia torta blasfema con Gesù

Argentina : ministro Economia - finanziamento Fmi contro volatilità dei cambi è misura 'preventiva' : Lo ha detto il ministro dell' Economia Argentina nel corso di una conferenza stampa tenutasi in piena apertura dei mercati e nelle ore in cui si consumava un nuova e fortissima pressione contro la ...

Argentina : ministro Economia annuncia forte taglio a spese per infrastrutture : Buenos Aires, 04 mag 17:26 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell' Economia , Nicolas Dujovne, ha annuncia to oggi un drastico taglio nella spesa pubblica destinata all'infrastruttura e ha... , Abu,

Argentina : familiari sottomarino denunciano ministro difesa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...