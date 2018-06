Arezzo | sorprende moglie in auto con l' amante e la violenta

blogo

(Di giovedì 31 maggio 2018)- Ha sorpreso laincon l’e la sua reazione è stata brutale: prima ha picchiato entrambi, poi ha trascinato la consorte a casa sottoponendola a violenza sessuale. Il protagonista della vicenda, come riferisce il quotidiano La Nazione, è un 37enne della provincia di, in Valdichiana, che è stato arrestato dai carabinieri con varie accuse, tra cui anche quella di stupro. Secondo la ricostruzione fatta dagli uomini dell’arma, la follia dell’uomo si è scatenata dopo la scoperta della relazione dellacon un altro uomo, nonostante la coppia vivesse già separata da tempo. Dopo l’arresto, per l’uomo è arrivata anche l’udienza di convalida nell’aula del Gip, che ha disposto l’incarcerazione. L’uomo non è riuscito a superare la fine del matrimonio, ormai chiuso da tempo, nonostante i due condividessero ancora lo stesso appartamento. Questo fattore ha ...