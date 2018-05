Arezzo - picchia la moglie e l'amante e poi violenta la donna per punirla : Sorprende la moglie in auto con l'amante , picchia entrambi poi va a casa e per punire la donna la violenta . Il fatto è accaduto nella Valdichiana aretina. L'uomo, un 37enne, è stato arrestato dai ...

Arezzo - padre picchia l’allenatore : non fa giocare il figlio di 10 anni : Arezzo, padre picchia l’allenatore: non fa giocare il figlio di 10 anni Bruttissimo episodio a Levane (Arezzo). Un padre ha picchiato l’allenatore della squadra di calcio perché non faceva giocare il figlio di 10 anni. Il fatto è successo martedì 1 maggio intorno alle 9 allo stadio Comunale dove era in programma un torneo categoria […]