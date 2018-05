Aqp : restaura reperti archeologici recuperati in scavi rete fognaria Altamura (2) : (AdnKronos) – “Contribuire al risveglio culturale della città attraverso una mostra di così alto profilo storico e artistico – ha dichiarato il presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia – è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’Azienda che rappresento, oltre che mio personale. Questo è il modo migliore per raccontare in chiave sociale e culturale la missione svolta da oltre ...

Aqp : restaura reperti archeologici recuperati in scavi rete fognaria Altamura (2) : (AdnKronos) – “Contribuire al risveglio culturale della città attraverso una mostra di così alto profilo storico e artistico – ha dichiarato il presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia – è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’Azienda che rappresento, oltre che mio personale. Questo è il modo migliore per raccontare in chiave sociale e culturale la missione svolta da oltre ...

Aqp : restaura reperti archeologici recuperati in scavi rete fognaria Altamura : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Acquedotto Pugliese, nel corso dei lavori per la nuova rete fognaria nell’abitato di Altamura, ha riportato alla luce e restaurato un ricco e articolato corredo funerario. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana, si legge in una nota, ha messo in esposizione i reperti nella ricca e interessante mostra inaugurata oggi presso la chiesa di San Francesco della Scarpa, ...