Aqp | restaura reperti archeologici recuperati in scavi rete fognaria Altamura 2

meteoweb.eu

: Aqp restaura reperti archeologici trovati in scavi ad Altamura - La Gazzetta del Mezzogiorno - PugliaTweets : Aqp restaura reperti archeologici trovati in scavi ad Altamura - La Gazzetta del Mezzogiorno -

(Di giovedì 31 maggio 2018) (AdnKronos) – “Contribuire al risveglio culturale della città attraverso una mostra di così alto profilo storico e artistico – ha dichiarato il presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia – è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’Azienda che rappresento, oltre che mio personale. Questo è il modo migliore per raccontare in chiave sociale e culturale la missione svolta da oltre cent’anni dall’Azienda idrica pugliese, rivolta a garantire a tutti i cittadini un bene comune e fondamentale come l’acqua che beviamo”.Al termine della mostra, fissato al 30 settembre, isaranno esposti nella sala convegni del Palazzo dell’Acqua, in via Cognetti 36 a Bari, a disposizione dei numerosi visitatori. L'articolo Aqp:in(2) sembra essere il ...