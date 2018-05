Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid? Addio al Chelsea e mentalità vincente ne

Antonio Conte via dal Chelsea con una buonuscita da 10 milioni sterline : Un incontro per dirsi addio. Nonostante la conquista della Fa Cup, sabato scorso contro il Manchester United, l' esonero di Antonio Conte dal Chelsea pare ormai una formalità, con l' annuncio previsto ...

Crozza-Antonio Conte e l'incarico da premier : 'Devo parlare con il presidente della Figc Mattarello' : Maurizio Crozza nei panni di Antonio Conte, tecnico del Chelsea ed ex commissario tecnico della nazionale italiana. Nel corso di 'Che fuori tempo...

Antonio CONTE/ Addio al Chelsea più vicino - giovedì giornata decisiva : ipotesi anno sabbatico : ANTONIO CONTE, tutto da scrivere il futuro del tecnico italiano: vicino all'Addio al Chelsea, nonostante la vittoria in FA Cup, potrebbe tornare di moda per il Milan(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:01:00 GMT)

Antonio Conte/ Addio al Chelsea da vincente : sfumata la Nazionale - torna di moda il Milan? : Antonio Conte, tutto da scrivere il futuro del tecnico italiano: vicino all'Addio al Chelsea, nonostante la vittoria in FA Cup, potrebbe tornare di moda per il Milan(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:20:00 GMT)

Il Chelsea di Antonio Conte ha vinto la 137ª edizione della FA Cup : La finale della 137ª edizione della FA Cup, la coppa nazionale inglese, uno dei tornei più antichi e prestigiosi del calcio internazionale, è stata vinta dal Chelsea, che sabato pomeriggio a Wembley ha battuto 1-0 il Manchester United con un calcio The post Il Chelsea di Antonio Conte ha vinto la 137ª edizione della FA Cup appeared first on Il Post.

FA Cup - il riscatto di Antonio Conte : Chelsea campione - sconfitti Mou ed il Manchester United : FA Cup, Manchester United sconfitto dal Chelsea di Antonio conte che fa dimenticare le pesanti critiche dell’intera stagione ai Blues Chelsea e Manchester United si sono date battaglia nella finale di FA Cup 2018. Una gara ad altissima tensione, tra due rivali storiche, guidate da due acerrimi nemici come conte e Mourinho. Il tecnico italiano è riuscito a spuntarla al termine di una vera e propria bagarre, utile al Chelsea per lenire i ...

Dall’Inghilterra : Antonio Conte dice sì al Napoli. Sarri vola a Londra : Antonio Conte- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Mirror”, Antonio Conte sarebbe pronto a far ritorno in Italia, sponda Napoli. Una notizia clamorosa, che se confermata, avrebbe del clamoroso. Come riporta il quotidiano inglese, tra Conte e Sarri ci potrebbe essere un avvicendamento di panchine. Conte, dal canto suo, ha più volte evidenziato il suo desiderio di far ritorno in Italia. La Juve resta alla finestra, Agnelli ...

Diretta / Chelsea Southampton (risultato finale 2-0) streaming video e tv : sorride Antonio Conte! (Fa Cup) : Diretta Chelsea Southampton: info streaming video e tv. Attesa oggi a Wembley la seconda semifinale della Fa Cup: la compagine di Conte appare ben favorita.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 17:57:00 GMT)

Psg - non solo Allegri : per la panchina c’è anche Antonio Conte : Psg, non solo Allegri: per la panchina c’è anche Antonio Conte Psg, non solo Allegri: per la panchina c’è anche Antonio Conte Continua a leggere

Psg - pronto un maxi ingaggio per Antonio Conte : LONDRA , INGHILTERRA, - Il Paris Saint Germain si fa avanti con Antonio Conte . Secondo il 'Guardian', il club francese avrebbe avviato i contatti con l'entourage del tecnico salentino per convincerlo ...

NAZIONALE - COSTACURTA : “IL 20 MAGGIO IL NUOVO CT”/ Di Biagio confermato? Antonio Conte tra i papabili : COSTACURTA, "nome NUOVO ct il 20 MAGGIO": le parole del vicecommissario della FIGC sulla scelta del selezionatore. Tra le ipotesi anche Antonio Conte, ma Gigi Di Biagio...(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:42:00 GMT)