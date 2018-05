“Anna - ma come sei ridotta?”. La foto della Tatangelo che spaventa i fan : L’avevamo lasciata alle prese con un piacevole ritorno di fiamma. No, non quello con Gigi D’Alessio, con cui la storia che ha appassionato gli italiani per anni è ormai arrivata al capolinea. Ma piuttosto con la musica, il vero e proprio amore di Anna Tatangelo che dopo aver vinto la seconda edizione di Celebrity Masterchef, talent culinario targato Sky con i vip dietro ai fornelli, era tornata in radio con il suo ultimo ...

Anna Tatangelo come Caterina Balivo - gira la voce in Rai : dopo Gigi D'Alessio - una bomba clamorosa : bomba in Rai : c'è anche Anna Tatangelo tra le possibili sostitute di Caterina Balivo a Detto fatto , su Raidue. Serena Rossi , data per sicura, ha a sorpresa declinato l'invito e così la corsa si è ...

Vacanze : come Annaffiare le piante (anche se non ci sei) : Quando si va in vacanza, anche se per pochi giorni, uno dei problemi più diffusi è quello di annaffiare le piante di casa. Che tu abbia un bel balcone o giardino ricco di fiori e arbusti o che tu abbia solamente qualche vasetto di facile cura in casa, non fa differenza. Per fortuna la soluzione c’è ed è più semplice di quello che tu possa pensare: esistono sistemi appositi che ti consentiranno di annaffiare le piante mentre sei in vacanza ...

Come partecipare ai casting di Tu si que Vales : smentita la presenza di Antonino CAnnavacciuolo tra i giudici : La stagione televisiva sta per volgere al termine ma già si lavora sodo per mettere insieme la prossima a cominciare da uno dei programmi più amati: Come partecipare ai casting di Tu si Que Vales? Sono sempre migliaia i personaggi interessati al programma che ha preso il posto di Italia's Got Talent su Canale 5 e che apre, ogni anno, la nuova stagione televisiva della rete ammiraglia. La nuova edizione è già stata confermata qualche mese fa ...

19 maggio - Presentazione del libro "Donne come noi" - con la partecipazione di Annalisa Monfreda - Bisceglie : 'Non semplicemente un contenitore un po' esotico, ma un notiziario vero, con cronaca, politica e informazione di servizio'. Tre giorni alla settimana, con notizie in arabo, ucraino, albanese, wolof, ...

“Ninna nAnna in fondo al mare” - la struggente filastrocca di Nini Giacomelli che racconta con parole morbide il dramma dei naufragi di migranti : Uscirà sabato 19 maggio il videoclip ufficiale di Ninna nanna in fondo al mare, la filastrocca per bambini firmata da Nini Giacomelli collaboratrice da sempre di Sergio Bardotti e operatrice culturale – sua la direzione artistica del Festival Dallo Shomano allo Shoman – che racconta, a suo modo, il dramma dei naufragi sempre più frequenti nelle nostre coste. Ninna nanna in fondo al mare è una pubblicazione che è diventata un progetto ...

Il concerto di Annalisa a Milano in diretta su RTL il 14 maggio - come seguire l’evento in tv e streaming : info e scaletta : Questa sera il concerto di Annalisa a Milano verrà trasmesso in radiovisione su RTL: ecco alcune informazioni per la serata e come seguire l'evento in tv e streaming! Dopo la prima anteprima giovedì 10 maggio all'Atlantico di Roma, lunedì 14 maggio Annalisa salirà sul palco dell'Alcatraz di Milano per chiudere la prima parentesi live del Bye Bye Tour. Per la gioia dei fan che non potranno partecipare all'evento di questa sera, il concerto ...

Anna Foglietta : «Con la fiction ricordiamo figure come Piersanti Mattarella» : Lui da democristiano presidente della Regione Sicilia era l'emblema della volontà di cambiamento, di rottura delle collusioni tra la politica e la mafia, e per questo fu ucciso in modo brutalissimo, ...

Grande Fratello 2018 : l’Italia è pronta per una donna come Aida? La spagnola si paragona a geni incompresi come Leonardo Da Vinci o GiovAnna D’Arco : Aida Nizar Mentre continua a ribadire (urlando) che ama l’Italia, stasera Aida scoprirà se l’amore nei confronti del Belpaese è ricambiato. I riscontri ottenuti su Twitter non sono, infatti, certo sinonimo di un largo apprezzamento popolare. E’ lei, insieme all’avversario Luigi Mario Favoloso, la principale candidata all’eliminazione. Un carattere così forte e provocatorio, ad occhio e croce, non può essere di certo ...

Anna Wintour : il Met - il futuro dei giornali e come ho convinto il Vaticano : Se i gossip danno Anna Wintour in uscita da Vogue America dopo un regno lungo e inconstrastato , la cronaca la vede più che mai salda sul suo trono. D.Repubblica.it la incontra in occasione di 'Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination', mostra che analizza il rapporto tra moda e ...

Anna Ascani : 'Il M5s doveva aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno e ora si sta mangiando pure l'involucro' : 'I grandi statisti, i nuovi vincitori, dovevano aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno e ora si stanno mangiando anche l'involucro'. Anna Ascani , Pd, , ospite di Agorà, su Raitre, prende ...

Rimini - cAnnabis in ufficio come anti stress per i dipendenti : Rimini, cannabis in ufficio come anti stress per i dipendentiUn'azienda mette a disposizione dei suoi lavoratori tisane, biscotti alla marijuana e profumi per l'ambiente al cannabidiolo, una sostanza legalePassare troppe ore davanti al computer comporta stress e stanchezza, sintomi che se sottovalutati possono addirittura portare alla depressione. Un’azienda di Rimini ha deciso allora di aiutare i dipendenti a combattere ...

Ellen Pompeo sulla fine di Grey’s Anatomy : “Ci stiamo pensando - ma per ora siamo come RihAnna o Beyoncé” : La fine di Grey's Anatomy è ancora lontana, visto che il medical drama è stato appena rinnovato da ABC per una quindicesima stagione e tornerà dunque in onda a settembre, ma inevitabilmente a fronte di tale longevità si comincia ad ipotizzare quale possa essere la conclusione della saga di Meredith Grey, quale che sia il momento in cui si deciderà di chiudere la serie. A confermarlo è Ellen Pompeo, storica protagonista dello show nei panni di ...