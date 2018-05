Andrea Iannone | GP Italia 2018 | “A fine anno lascerà la Suzuki Futuro in Aprilia? Stiamo

Belen Rodriguez - la crisi con Andrea Iannone colpa di Fabrizio Corona? Video : "Nuova vita e nuovo battito del cuore per Belen Rodriguez, secondo i rumors potrebbe essere in crisi con Andrea Iannone, solo un gossip passeggero? Vedremo". L'indiscrezione arriva...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? : Sulla storia tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone se ne sono sempre dette di cotte e di crude, ora, le ultime indiscrezioni parlano di un amore al copolinea. A rivelarlo è stata la rubrica finale di ...

“Quando vedo Iannone penso di essere io” : Andrea risponde sui social alla frecciatina di Corona? La frase velenosa : Fabrizio Corona straparla di Iannone, il pilota di MotoGp (fidanzato di Belen Rodriguez) gli risponde sui social? La frase di Andrea che potrebbe essere riferita all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha presenziato all’ultima puntata di ‘Verissimo‘ sparando a zero su molti personaggi pubblici. Una tra tutti Barbara d’Urso ed il suo Grande Fratello. Dopo aver criticato Nina Moric e Luigi Favoloso, però l’ex ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi per colpa di Fabrizio Corona?/ L’indiscrezione dei Giri di Valzer : Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi per colpa di Fabrizio Corona? L’indiscrezione dei Giri di Valzer di Verissimo e le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi sull'argentina.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:28:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi! Colpa di Corona? : La love story tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra essere agli ultimi sgoccioli. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe esserci lo zampino di Fabrizio Corona. Ecco le ultime rivelazioni sul triangolo Belen, Iannone e Corona. Era da tempo che girava la voce, ora le supposizioni sembrano essere diventate realtà. La love story tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra proprio sia giunta al termine. A rivelarlo un breve intermezzo ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? Lo scoop : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in crisi? La storia tra i due potrebbe presto giungere al capolinea La storia d’amore tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez pare potrebbe presto giungere al capolinea. A rivelarlo oggi è stato proprio Verissimo, durante la rubrica finale Giri di Valzer. Da quando la Rodriguez e Corona si sono […] L'articolo Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? Lo scoop proviene da Gossip e Tv.

MotoGp – Iannone si propone come compagno di Marquez in Honda : il commento social di Andrea è esilarante [FOTO] : Andrea Iannone si propone sui social come prossimo compagno di squadra di Marc Marquez in Honda Il mercato piloti è uno degli argomenti più chiacchierati nel paddock della MotoGp. Ieri la Ducati ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Andrea Dovizioso, quindi adesso la Honda deve decidere del futuro della moto attualmente guidata da Dani Pedrosa. Il team giapponese infatti sembra aver fatto un’offerta al forlivese della Ducati, ma ...

Davide Brivio sul futuro di Andrea Iannone : Manca ancora un GP per decidere sul futuro di Andrea Iannone. Chiuso il rinnovo di Alex Rins con la casa di Hamamatsu resta in sospeso quello con il pilota di Vasto. Davide Brivio, manager del Team Suzuki Ecstar, ha commentato la situazione nel sabato delle qualifiche a Le Mans: “Stiamo discutendo con il manager di […] L'articolo Davide Brivio sul futuro di Andrea Iannone sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Andrea Iannone - GP Francia 2018 : “Sono fiducioso per la gara. Sul futuro presto ci saranno novità..” : Andrea Iannone ha confermato di trascorrere un momento positivo nel corso della consueta conferenza stampa che sancisce il via ufficiale del weekend del Gran Premio di Francia della MotoGP di Le Mans. Dopo tante difficoltà con la moto giapponese, sembra che inizi a splendere il sereno in casa Suzuki. “Effettivamente stiamo attraversando un buon periodo nel quale abbiamo intrapreso la giusta strada. Dopo Austin, poi, siamo cresciuti molto ...

MotoGP - GP Francia 2018 : la riscossa di Andrea Iannone. Due podi consecutivi - ma futuro incerto. Verso un clamoroso ritorno alla Ducati? : Il mercato della MotoGP è in pieno fermento per la stagione 2019. Tante caselle sono già state assegnate: la Yamaha ha già confermato sia Valentino Rossi che Maverick Viñales ben prima dell’inizio del Mondiale, la Honda ha fatto lo stesso con Marc Marquez, Johann Zarco ha invece comunicato poche settimane fa il suo passaggio alla KTM. Altre tessere, però, devono ancora trovare il loro posto in un mosaico sempre più complicato da ...

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona : Andrea Iannone rompe il silenzio : Fabrizio Corona incontra Belen: Andrea Iannone è geloso? L’ultimo incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona ripreso dalle telecamere di Chi la settimana scorsa non ha fatto piacere ad Andrea Iannone, il quale si è sfogato su Instagram attraverso un enigmatico post. La showgirl argentina proprio nel medesimo servizio della rivista di Alfonso Signorini aveva sottolineato che il suo fidanzato era a conoscenza di tutti gli incontri che ...

Andrea Iannone furioso con Belen Rodriguez Video : Andrea Iannone, dopo l’incontro tra Belen Rodriguez [Video] e Fabrizio Corona, sarebbe andato su tutte le furie. Secondo quanto si apprende dalla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini, il pilota della MotoGP non si sarebbe arrabbiato soltanto a causa dell’incontro ma anche per le foto pubblicate, in cui appare la sua compagna avvinghiata al suo ex fidanzato. Per chi se lo fosse dimenticato, l’incontro tra i due ex fidanzati è ...

Andrea Iannone furioso con Belen Rodriguez : Andrea Iannone, dopo l’incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, sarebbe andato su tutte le furie. Secondo quanto si apprende dalla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini, il pilota della MotoGP non si sarebbe arrabbiato soltanto a causa dell’incontro ma anche per le foto pubblicate, in cui appare la sua compagna avvinghiata al suo ex fidanzato. Per chi se lo fosse dimenticato, l’incontro tra i due ex fidanzati è avvenuto ...

Andrea Iannone-Fabrizio Corona : spunta il messaggio segreto al veleno. Attacco del pilota dopo quell’incontro con Belen. È guerra : Scontro aperto tra Andrea Iannone e Fabrizio Corona. L’indiscrezione ha del clamoroso. Non è passato inosservato l’incontro di Belen Rodriguez con il suo ex fidanzato. Né all’occhio attento dei paparazzi, né ai moltissimi fan della showgirl argentina, e tantomeno, ovviamente, al nuovo compagno di lei: Andrea Iannone. Visionate le foto, infatti, il campione di motociclismo – legato a Belen da circa un anno e mezzo ...