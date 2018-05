Andrea Dovizioso | GP Italia 2018 | “Nei test siamo stati veloci Abbiamo un piccolo

MotoGP - GP Italia 2018 : tutti a caccia di Marc Marquez. Al Mugello serve un cambio di rotta ad Andrea Dovizioso : Vigilia del GP d’Italia che scatterà domani con le prime prove libere al Mugello. Un appuntamento come sempre atteso da migliaia di appassionati pronti a colorare le tribune del circuito toscano e a sostenere i piloti Italiani, i quali, però, dovranno vedersela col solito Marc Marquez. Inevitabile che sia lui il favorito e non tanto (o meglio non solo) perché è il leader del Mondiale. Lo spagnolo sbarca in Italia da protagonista ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Saremo competitivi al Mugello - peccato per i punti persi ma il Mondiale è aperto” : Andrea Dovizioso vuole trionfare al Mugello e punta al successo nel GP d’Italia che si disputerà nel weekend. Sul tracciato toscano, il forlivese si presenta per fare la differenza anche se le Honda partono comunque con i favori del pronostico. Il vicecampione del mondo ha presentato in questo modo l’evento e le sue sensazioni: “Quest’anno è difficile fare previsioni per il Mugello perché ogni gara fa storia a sé. Anche ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Andrea Dovizioso - il Mondiale è già lontano. Serve una vittoria per rilanciarsi : Ritrovarsi a -49 punti da Marc Marquez dopo appena cinque gare non era propriamente quello che albergava nei sogni di Andrea Dovizioso. Il pilota romagnolo, che aveva vinto la gara d’esordio a Losail, si ritrova già con due gare di distacco in classifica generale nei confronti del campione del mondo e, di conseguenza, sbarca al Mugello con il chiaro intento di non sbagliare l’appuntamento e puntare alla vittoria. Proprio come un anno ...

MotoGP - GP Italia 2018 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello. Vittoria memorabile nel 2017 : Andrea Dovizioso si prepara per il primo Gran Premio di casa di questa stagione (in attesa, da romagnolo, della gara di Misano a settembre) puntando il suo mirino, e tutta l’attenzione, verso il Mugello. Dodici mesi fa il pilota classe 1986 ha centrato una Vittoria davvero brillante sulle colline toscane, ed in questa stagione dovrà assolutamente fare il bis, altrimenti non sarà più in grado di recuperare i 49 punti di distacco da Marc ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Marc Marquez il più forte del Mondo? Per molti aspetti sì - si salva sempre ma…” : Andrea Dovizioso è reduce dalle cadute di Jerez e Le Mans dove ha perso punti importanti in ottica Mondiale. Ora Marc Marquez è lontano 49 punti, il forlivese però non ha ancora alzato bandiera bianca e cerca di essere ottimista. Il pilota della Ducati, con cui ha appena rinnovato per due anni, è stato intervistato da Marca e gli è stato chiesto se Marc Marquez sia davvero il più forte in assoluto: “Mi risulta difficile sapere quanto è ...

MotoGP - Andrea Dovizioso presenta il suo libro 'Asfalto' : Per tanti Andrea Dovizioso era del colore dell'asfalto perché all'inizio della sua carriera poco importava se faceva podio o arrivava settimo, tanto nessuno si accorgeva di lui. Era, perché da allora, ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Andrea Dovizioso - un errore pesantissimo. Il sogno iridato è già sfumato - Marquez lontano anni luce : “Caro Dovi, stavolta l’hai fatta grossa!“. Se lo sarà detto e stradetto nella sua testa Andrea Dovizioso in questa poco fortunata, per lui, domenica 20 maggio a Le Mans. Il quinto giro del Gp transalpino e l’esaltazione del primo posto conquistato, mettendo in scena un sorpasso preciso e puntuale sul compagno di squadra Jorge Lorenzo, è durata poco. Un errore in frenata e l’anteriore della GP18 si è chiuso ...

Andrea Dovizioso - GP Francia 2018 : “Errore inammissibile - potevo vincere. Il Mondiale non è chiuso” : Andrea Dovizioso se ne va da Le Mans con pochi sorrisi dopo la caduta che lo ha estromesso dal Gran Premio di Francia 2018 della MotoGP, ma non ha ancora la minima voglia di gettare la spugna in ottica iridata. Il distacco nei confronti di Marc Marquez è ormai di 49 punti, ma il maggiore cruccio per il portacolori della Ducati non è quello, bensì la caduta di oggi. “Era da tanto tempo che non combinavo un errore simile, sinceramente ...

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - il pilota Ducati scivola al quarto giro : era in testa (MotoGp Francia 2018) : Caduta Andrea Dovizioso Video, il pilota Ducati scivola al quarto giro: era in testa (MotoGp Francia 2018). Nuova Caduta nel gp transalpino, dopo quella di Iannone(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:19:00 GMT)

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica del warm-up. Marc Marquez domina davanti ad Andrea Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : E’ sempre Marc Marquez a fare la voce grossa nel corso di questo weekend in Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo della Honda è stato, infatti, il più veloce del warm-up, ottenendo il tempo di 1’31″868, l’unico pilota ad infrangere la barriera dell’1’32”. Girando con una coppia di soft (anteriore)/hard (posteriore), il leader della classifica iridata ha saputo fare la differenza, ...

MotoGP - GP Francia 2018 : sarà fuga Mondiale per Marc Marquez? Andrea Dovizioso può impedirglielo : sarà una gara delicatissima e ricca di colpi di scena quella che ci attende oggi a Le Mans. Il GP di Francia promette di essere uno spartiacque importante per il Mondiale MotoGP. Johann Zarco non è più una sorpresa e davanti al suo pubblico è riuscito a conquistare la pole position. Marc Marquez è lì in agguato, secondo, con tutti gli altri ad inseguire. CHE LOTTA – Sono diversi i piloti che possono giocarsi qualcosa di importante qui. ...

Andrea Dovizioso - GP Francia 2018 : “Messi bene per la gara - siamo veloci e lotteremo. Oggi è mancato il giro buono” : Andrea Dovizioso scatterà dalla quinta posizione nella gara in programma domani. Le qualifiche del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP, non hanno particolarmente sorriso al forlivese che non è stato perfetto in sella alla sua Ducati ma che rimane uno dei grandi favoriti per il successo come ha voluto precisare il suo grande rivale Marc Marquez. Il 32enne, fresco di rinnovo con la Rossa di Borgo Panigale, ha rilasciato le ...