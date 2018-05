Ancora studenti e blogger nel mirino di Al Sisi

Fermo - crolla tetto in una scuola : studenti non erano Ancora in classe - : L'incidente è avvenuto in un'aula dell'istituto tecnico industriale Montani alle 7 del mattino e nessuno è rimasto ferito. Tra le prime ipotesi sulle cause, quella di infiltrazioni d'acqua. Le lezioni ...

Integrazione studenti disabili : miglioramenti - ma Ancora tanta strada da fare : I dati dell’ISTAT sugli allievi con disabilità nelle scuole primarie e secondarie indicano che ci sono stati miglioramenti, anche se c’è ancora strada da fare. Gli studenti con disabilità sono in aumento nell’anno scolastico 2017-2018: secondo i dati dell’ISTAT, si tratta di 90mila nella scuola primaria e 69mila nella secondaria e sono tremila in più paragonati all’anno precedente. Rispetto ai dati del 2017-2017, segnaliamo oltre a qualche ...

Professori capaci e studenti curiosi - la buona scuola è Ancora possibile : Mentre come cronista racconto di studenti che aggrediscono i Professori e di genitori che malmenano presidi, vicepresidi e insegnanti solo perché chi siede in cattedra si è permesso di riprendere giovani inesperti e ancora di là dal formarsi, mi vengono in mente le centinaia di ragazzi che sto incontrando nelle varie parti d’Italia. I loro sguardi attenti, le loro domande curiose, i loro occhi che spaziano da me ai docenti che li hanno ...