ancora morte sulle strade italiane | altre due persone hanno perso la vita oggi

Belgio - ancora giallo sulla morte della bimba di due anni uccisa sull’autostrada : Si chiamava Mawda, aveva solo due anni. Insieme ai genitori ed al fratellino era scappata dal Kurdistan iracheno, alla ricerca di un’esistenza più serena. Ma non ce l’ha fatta, ha trovato la morte all’alba di giovedì 17 maggio, a pochi chilometri da Mons, nel sud del Belgio. La piccola si trovava su di un furgone in cui erano stipati 26 adulti e tre bambini, tutti curdi. La famiglia di Mawda era già stata allontanata dal Belgio e respinta in ...

AVICII SI È SUICIDATO CON UN PEZZO DI VETRO?/ ancora dubbi sulla morte del dj : le poche conferme ufficiali : AVICII si è SUICIDATO con un PEZZO di VETRO? Il sito TMZ lancia l'ipotesi relativa alla morte per dissanguamento ma Ancora mancano le conferme ufficiali.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 08:10:00 GMT)

Morte Avicii : “Cosa abbiamo scoperto”. La tragica e prematura scomparsa dell’amatissimo dj tiene ancora banco tra sospetti - misteri e una macabra pista criminale. Adesso - però - emerge una verità : Come è morto Avicii? Continua a tenere banco la questione, perché non tutto sembra poi così chiaro. I fan e il web intero si interrogano sulle cause della Morte di Avicii, all’anagrafe Tim Bergling, tragicamente scomparso all’età di 28 anni mentre era in vacanza in Oman. Conosciutissimo e amatissimo dal pubblico, è morto in circostanze forse sospette. La famiglia è volata nel Paese che fa parte della penisola araba per ...

Romania : il morbillo fa ancora vittime - morte 46 persone dal 2016 : Dalla fine del 2016, a causa del morbillo, in Romania sono morte 46 persone, di cui 39 bambini: nel Paese circa 12mila persone hanno contratto il virus e i più colpiti sono i bambini sotto i tre anni che non sono stati vaccinati. Il morbillo è altamente contagioso, ma l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che da 550.100 casi nel 2000 si è scesi a 90mila nel 2016 paradossalmente proprio questo dato ha spinto molti a pensare ...

FABRIZIO FRIZZI/ L’ultima promessa prima della morte e il dolore ancora vivo di Carlo Conti : FABRIZIO FRIZZI: quella promessa prima di morire e il retroscena sulle lacrime di Milly Carlucci a Ballando. Le ultime notizie sul conduttore morto il 26 marzo scorso(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 18:38:00 GMT)

“Quella volta Fabrizio…”. La commozione di Fabio Fazio. ancora ricordi sulla morte di Frizzi e le parole del conduttore di Che Tempo Che Fa sono da brivido : “Lui era proprio così” : L’onda di commozione che è scaturita dalla morte di Fabrizio Frizzi non si è Ancora esaurita. A 15 giorni di distanza sono Ancora tantissimi i ricordi di affetto di amici e colleghi. Al coro in queste ore si è unito anche Fabio Fazio e con lui tutta la squadra di Che Tempo Che Fa. La modalità scelta dal conduttore è stata particolare, perché ha voluto condividere un bellissimo momento di cui forse qualcuno si era dimenticato. Fazio ha ...

Frizzi - succede a due settimane dalla morte. L’annuncio è ufficiale e - mentre qualcuno esulta - i più non riescono a far finta di nulla. Quel che accadrà riapre una ferita fresca che fa ancora troppo male : Di certo questa notizia farà la gioia di qualcuno. Ma è innegabile: la stessa notizia riapre una ferita ancora fresca, che fa male. Se ne parla da qualche anno, ma ormai è arrivata la conferma definitiva: Toy Story 4 si farà. A nove anni dal cartone precedente, la Pixar ha fatto L’annuncio ufficiale: il 21 giugno 2019 uscirà il quarto episodio del film che racconta le avventure di Woody, Buzz Lightyear e compagnia. L’attesa è enorme anche perché ...

“ancora da capire”. Frizzi - il “mistero” che lo riguarda. A pochi giorni dalla morte dell’amatissimo conduttore - arrivano quelle parole “pesanti” da un vip della televisione. Il dubbio che solleva è enorme… : Fabrizio Frizzi era uno dei conduttori italiani più amati. Erano 40 anni che il pubblico lo seguiva in tv e, in tutto quel tempo, si era sempre fatto volere bene. Era gentile, generoso, mai esagerato, educato, rispettoso e il pubblico lo amava e lo considerava uno di casa. La sua morte, di conseguenza, ha sconvolto tutti. Nessuno voleva dirgli addio. Nessuno si aspettava una morte tanto repentina. È vero, a ottobre 2017 aveva avuto un malore – ...

Due mesi dopo la morte di Pamela - restano ancora tanti misteri da chiarire : A due mesi esatti dall'omicidio di Pamela Mastropietro, avvenuto il 30 gennaio scorso a Macerata, ci sono ancora dubbi sul ruolo effettivamente svolto dai tre nigeriani finiti finora nell'inchiesta: uno - Innocent Oseghale - indagato per omicidio volontario e detenuto a Marino del Tronto (Ascoli Piceno) per i reati di vilipendio e occultamento di cadavere; gli altri due - Desmond Lucky e Awelima Lucky - detenuti a Montacuto (Ancona) ...

Fine vita - a 13 anni dalla morte di Terri Schiavo dobbiamo ancora dire grazie. Non solo a lei : Il 31 marzo ricorre il tredicesimo anniversario della morte di Terri Schiavo. La sua è stata una delle prime clamorose vicende legate alla eutanasia. Ricordo per sommi capi la sua storia. Theresa Marie Schindler Schiavo, detta Terri, è una impiegata di 27 anni che il 25 febbraio del 1990 venne ritrovata per terra a casa sua dopo un grave collasso. Il suo cervello rimane senza ossigeno per diversi minuti e Terri entra in stato vegetativo. solo ...