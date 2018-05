Analisi Tecnica | Shanghai Index del 31 05 2018

finanza.lastampa

: Azioni Roma- Analisi tecnica Trading del 31 maggio 2018: - BuongiornoBorsa : Azioni Roma- Analisi tecnica Trading del 31 maggio 2018: - biz60v : #AnalisiTecnica si concentra sulla interpretazione del grafico azionario con #MediaMobile e indice di forza relativ… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Chiusura del 31 maggio Ottima performance per lo SSE di, che ha chiuso in rialzo dell'1,78%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l' ...