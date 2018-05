Ambiente | da Enea i consigli per uno stile di vita sostenibile

Ambiente - Enea : al via la prima Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare : Enea, unico membro italiano e rappresentante del mondo della ricerca nel Gruppo di Coordinamento della Piattaforma Europea per l’Economia Circolare ECESP, ha promosso la realizzazione della Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare (ICESP), che, in analogia con ECESP, si configura come un network di network ed ha l’obiettivo di creare un punto di convergenza nazionale sulle iniziative, le esperienze, le criticità, le prospettive e le ...

Economia e Ambiente - online il nuovo numero del Magazine ENEA : Economia circolare, green job, blue economy, carbon footprint sono alcuni dei temi al centro del nuovo numero del Magazine ENEA 'Energia ambiente e Innovazione' dal titolo ''conomie' che punta ad

Pubblica Amministrazione : al via progetto ENEA per uso efficiente fondi su energia e Ambiente : ... smart city e illuminazione intelligente; impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; efficienza energetica e fonti rinnovabili per le PMI ; economia circolare e simbiosi industriale; ...

ENEA - PA : al via progetto per l’uso efficiente dei fondi su energia e Ambiente : L’ENEA ha attivato un apposito servizio a supporto delle amministrazioni regionali e locali interessate all’utilizzo ottimale delle risorse europee e nazionali nei settori dell’energia e dell’ambiente. L’iniziativa prevede un vero e proprio canale diretto con la PA attraverso strumenti operativi a cominciare da un help desk, attivo dal lunedì al venerdì (9.00 – 13.00), che le amministrazioni interessate possono già contattare, sia al ...

Ambiente - alleanza Roma Capitale ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40% , puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti , e adottare una ...