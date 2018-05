: Alto funzionario N.Corea vedrà Pompeo - TelevideoRai101 : Alto funzionario N.Corea vedrà Pompeo - infoitestero : Coree: alto funzionario Nord vola a Ny -

L'nordno Kim Yong-Chol è arrivato a New York, in vista del summit di Singapore tra il leader di Pyongyang e il presidente degli Stati Uniti. Ex capo dei servizi militari e di intelligence e attuale vicepresidente del Comitato centrale del partito dei lavoratori, Kim Yong Chol incontrerà nelle prossime ore il capo della diplomazia statunitense, Mike. Al centro dei colloqui, la denuclearizzazione della Nord, in cambio di aiuti e sostegno economico al Paese.(Di giovedì 31 maggio 2018)