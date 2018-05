' All' Italia serve meno corruzione e più serietà' | Jean-Claude Juncker

VolleybAll Nations League femminile : Italia da favola - battuta la Cina 3-1 : Volleyball Nations League femminile: una grande Italia schianta la Cina 3-1 Hong Kong. Nella Volleyball Nations League una splendida Italia ha strapazzato la Cina 3-1 (25-18, 25-14, 16-25, 25-18) al termine di una grande partita. Davvero convincente la prestazione delle ragazze di Davide Mazzanti, capaci sin da subito di aggredire le avversarie e per due set buttarle fuori dalla partita. Una delle chiavi principali è stata la “gabbia” creata ...

Rugby – Italia Emergenti : le parole di Presutti Alla vigilia dell’esordio Alla Nations Cup : L’Italia Emergenti pronta per la Rugby Nations Cup: le sensazioni del responsabile tecnico azzurro Presutti Mancano due giorni all’esordio della Nazionale Italiana Emergenti alla Nations Cup. Gli Azzurri, che hanno svolto i primi allenamenti in Uruguay, giocheranno la prima partita del torneo contro l’Argentina XV sabato 2 giugno alle 12.30 locali (17.30 in Italia). Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Emergenti, ha ...

LIVE Golden Gala Roma 2018 in DIRETTA : show All’Olimpico - l’Italia punta su Tortu e Jacobs. Perkovic e Samba stratosferici! Personale per Folorunso : quarta! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2018 di atletica leggera, la grande classica del panorama internazionale che si disputa allo Stadio Olimpico di Roma e valida come quarta tappa della Diamond League. I migliori campioni si daranno battaglia nella capitale in uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell’anno, intitolato a Pietro Mennea e particolarmente gradito alle tante stelle che vi prendono parte: si preannuncia ...

Governo Conte. Forza Italia “All’opposizione dell’esecutivo grillino” : “Forza Italia sarà all’opposizione di questo esecutivo pericolosamente a trazione grillina a giudicare dal contratto programmatico. Incalzeremo gli amici della

Quanto costeranno All'Italia i dazi su acciaio e Alluminio imposti da Trump All'Ue : "Nervi saldi e attenzione a non innescare una guerra commerciale devastante per un paese esportatore come l'Italia, seconda potenza manifatturiera e secondo produttore di acciaio in Europa dopo la Germania".Questa in sintesi la linea di Federacciai, l'organizzazione degli industriali siderurgici, alla conferma della decisione dell'Amministrazione Trump di imporre dazi su acciaio e alluminio europeo (si parlerebbe del 25% sull'acciaio e del 10% ...

Skriniar : 'No a altri club italiani. Se l'Inter vorrà vendermi andrò All'estero' : Ma l'Inter è già una big e se avessi dovuto avere le vertigini, le avrei avute quando sono approdato qui' Il suo agente Karol Csontó ha detto che al momento solo sei club del mondo possono ...

Aggredisce due agenti che finiscono al pronto soccorso e tenta la fuga dAlla Questura : era già stato espulso dAll'Italia - ma era rientrato : TRENTO . Tre persone arrestate , due espulsioni con accompagnamento al Centro permanenza per il rimpatrio di Torino, quattro denunce e un centinaio di persone che gravitano nell'ambiente dello spaccio ...

Il Trento femminile Alle finali della Coppa Italia a 7 : Trento. Il rugby trentino si sposta in Lombardia per l'ultimo atto della stagione diviso tra i campi di Calvisano e Lodi. Nel centro bresciano si disputano, oltre alla finale scudetto femminile tra ...

Freccette - anche l'Italia Alla PDC World Cup of Darts 2018 : squadre - partite - diretta TV e streaming : Torna da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno lo spettacolo delle Freccette, con uno degli eventi più attesi ogni anno tra gli appassionati di questo sport. Le trentadue nazionali migliori nel panorama mondiale si contenderanno l'ottava edizione della Betway World Cup of Darts, competizione a coppie organizzata dalla Professional Darts Corporation. ...

Governo - lo stAllo può costare caro All'Italia. Parola di Pechino : La mancanza di stabilità politica sta tagliando fuori l’Italia dalla Nuova Via della Seta. La pensa così Han Bingchen, ex corrispondente in Italia per il Quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista Cinese, che in una intervista all’Agi ha spiegato la grave crisi istituzionale vista da Pechino. “L’Italia potrebbe giocare un ruolo importantissimo nel quadro Bri, ma ora è di nuovo tutto ...