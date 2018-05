ALLARME TERRORISMO Soldi e carcere | i fili da spezzare per colpire i jihadisti

MI5 : “ISIS - NUOVI ATTACCHI DEVASTANTI IN EUROPA”/ Intelligence inglese lancia l'ALLARME terrorismo : Secondo il capo dell'Intelligence inglese l'Isis si prepara ad ATTACCHI ancora più DEVASTANTI che in passato in Europa, ecco l'allarme lanciato da Berlino(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:55:00 GMT)

Roma - rubato un compattatore Ama/ ALLARME TERRORISMO e sicurezza : il mezzo può entrare in Ztl e aree chiuse : Roma, Allarme sicurezza e terrorismo: rubato un compattatore dell'Ama, aveva permesso per entrare in Ztl e aree chiuse dalle forze dell'ordine. Si cerca il camion in tutta la Capitale(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:16:00 GMT)

Gorizia - arrestato bosniaco su A34 : ALLARME terrorismo/ Ultime notizie : sequestrato arsenale di armi da guerra : Gorizia, bosniaco arrestato su A34: allarme terrorismo e Ultime notizie, il 52enne alla guida di un'auto con a bordo un arsenale di armi da guerra. Era diretto verso Barcellona(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:56:00 GMT)

Mont Saint Michel evacuato : caccia all'uomo di ore - ma rientra l'ALLARME terrorismo. Sito riaperto alle 14 : Un giorno di paura a Mont Saint Michel , l'isolotto nella regione francese della Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo, meta di turisti da tutto il mondo e sicuramente uno dei luoghi più fotografati del globo. L'area è stata evacuata questa mattina per essere riaperta alle 14. LEGGI ANCHE ---->

MONT-SAINT-MICHEL EVACUATO PER ALLARME TERRORISMO/ Francia - uomo in fuga : “sito riapre nel pomeriggio” : Francia, evacuazione a MONT-SAINT-MICHEL. “Ho intenzione di uccidere un poliziotto”: caccia all'uomo sospetto oltralpe, un individuato che ha minacciato la gendarmeria(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Genova - ALLARME TERRORISMO : individuato un furgone sospetto : A llarme terrorismo stamattina a Genova , in via Swinburne. In un furgone bianco con targa francese parcheggiato in strada sono stati trovati alcuni recipienti con acido cloridrico , sostanza ...

Roma - ritorna l'ALLARME TERRORISMO Massima allerta nelle isole pedonali : Prima ancora che il terrore si impadronisse di Muenster e di mezza Europa ancora una volta, a Roma l'allarme terrorismo era già scattato in due occasioni: la prima all'aeroporto di Ciampino, la ...

Pasqua 2018 - ALLARME TERRORISMO in Italia/ Isis - allerta attentati da Roma a Napoli : gli obiettivi sensibili : Pasqua 2018, allarme terrorismo in Italia: le città più a rischio e i piani sicurezza adottati per evitare possibili attacchi Isis da Roma a Napoli, ecco gli obiettivi sensibili.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:29:00 GMT)

Pompei - algerino contromano in auto si schianta contro Santuario/ Arrestato - scatta ALLARME terrorismo : algerino contromano a Pompei, auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato Arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:09:00 GMT)