Alla sede della Lega | in via Bellerio | scompare la scritta Basta euro

Lega cancella la scritta "Basta euro" dAlla sede di via Bellerio a Milano : La Lega cancella la scritta "Basta euro" dal muro della sede di via Bellerio a Milano. La svolta governista del partito di Matteo Salvini, e il tentativo di rassicurare gli elettori...

La Lega cancella la scritta 'Basta euro' dAlla sede di via Bellerio. Myrta Merlino : 'Overdose di cambiamenti' : La scritta 'Basta euro' è stata cancellata e ora sul muro della sede storica di via Bellerio a Milano della Lega restano solo l'immagine di Alberto Da Giussano e il nome 'Lega Nord'. Sul lato che dà ...

Lega - operazione sepolcri imbiancati : via la scritta "Basta Euro" dAlla sede nazionale : Imbianchini in azione nel muro esterno della sede di via Belerio del Carroccio. Rimossa la scritta "Basta euro", inadatta al momento politico che sta vivendo il partito di Salvini

Aurora - in fiamme alcuni cassonetti davanti Alla sede della Lavazza : Due cassonetti della spazzatura sono stati trascinati lungo via Bologna, all'angolo con via Parma, e dati alle fiamme da ignoti, proprio a pochi metri dal quartier generale della Lavazza, di fronte ...

Roma - chiosco a Ponte Milvio fantasma/ Si stacca dAlla sede e finisce contro un mezzo dell’AMA : Roma, chiosco a Ponte Milvio fantasma: si stacca dalla sede e finisce contro un mezzo dell’AMA. Incidente curioso avvenuto questa mattina nella capitale: ecco come è successo(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:08:00 GMT)

Berlusconi sulle spalle di Renzi. Alla sede del Pd esposta l'opera di street art "L'incendio del Nazareno" : Una nuova opera di street art è apparsa oggi nelle strade del centro di Roma: nel giorno in cui si riunisce la direzione del Pd, l'artista Sirante ha realizzato ed esposto nei pressi della sede del partito un'opera intitolata "L'incendio del Nazareno". Si tratta di un quadro in cui si vede Matteo Renzi che porta sulle spalle Silvio Berlusconi per metterlo in salvo. Altre figure rappresentano Maria Elena Boschi, Matteo Orfini, Denis ...

"Siete degli sfruttatori". Fallisce un attentato Alla sede della Adecco di Rovereto : Fallito attentato esplosivo oggi a Rovereto, in Trentino, dove è stata presa di mira la sede dell'agenzia interinale Adecco. Si sospetta che l'azione sia stata opera di esponenti della cosiddetta area antagonista. Il rudimentale dispositivo composto da un cilindro metallico collegato a due grandi petardi è stato trovato vicino alla vetrina dell'agenzia sulla quale è stato scritto con vernice nera: "Buon primo maggio sfruttatori. No Tap".La firma ...

La sede del Consorzio Asi Palermo verrà acquistata dAlla Regione : Lo prevede una norma della Finanziaria proposta dal governo Musumeci, illustrata dall'assessore dell'Economia, Gaetano Armao, e approvata dall'Ars. I due beni verranno ristrutturati e resi fruibili. ...

Mondiali di calcio 2016 - Trump passa Alla minacce pur di far passare la candidatura degli Usa. Il 13 giugno la Fifa assegnerà la sede : "Possiamo solo rinviare alle regole della Fifa per la selezione del luogo per la competizione finale della Coppa del Mondo del 2026 e in particolare alle regole di condotta incorporate". Le regole a ...

PAllanuoto - World League 2018 : cambia la sede della Super Final al maschile : Cambio di programma per quanto riguarda la Super Final della World League di Pallanuoto maschile 2018. La manifestazione internazionale, snobbata da tanti (compreso il Settebello), visto l’inserimento della nuova Europa Cup, non vedrà in scena il proprio ultimo atto in terra russa, come era previsto fino a pochi giorni fa. È cambiata infatti, a causa della rinuncia dei russi, la sede dell’evento conclusivo ed anche la composizione ...

I Viito sono coinquilini fuori sede Alla conquista di Spotify : Insieme, sono entrati in punta di piedi nel mondo discografico ottenendo un contratto con la Sugar, l'etichetta di Caterina Caselli. Con un approccio alla musica sincero e un linguaggio in linea con ...

Pettinari - M5S - tuona : 'Nessuno levi la Croce Rossa dAlla sua sede' : A sostenerlo è il consigliere regionale del M5S, nonchè Vice Presidente della commissione Sanità, Domenico Pettinari, che continua: 'Io stesso vengo dal mondo del volontariato e so bene quanto queste ...

Sampdoria-Genoa - BAllardini rifiuta di sedersi sulla sedia doriana : il VIDEO che ha fatto impazzire i tifosi : Genoa e Sampdoria hanno pareggiato nella serata di ieri a Marassi, il post partita è stato acceso da un siparietto messo in scena da Ballardini Il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria , è ...

Brasile - Lula non si consegna Alla polizia : è chiuso nella sede di un sindacato. Folla di manifestanti gli fa da scudo : L’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha ignorato il termine fissato per consegnarsi alla polizia e iniziare a scontare la sua condanna a 12 anni di carcere per corruzione. Lula si sarebbe dovuto consegnare entro le 17 brasilane (le 22 italiane) ma è rimasto nella sede del sindacato dei lavoratori del metallo nella sua città natale, Sao Bernardo do Campo, circondato da una Folla di sostenitori scesi in strada. Gli avvocati ...