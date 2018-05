Alitalia | ok alla vendita Ma scoppia la bufera sulla vecchia gestione

Alitalia - decreto alla Camera : Via libera del Senato al decreto legge Alitalia , con 264 voti favorevoli, 14 astenuti e nessun voto contrario. Il provvedimento passa alla Camera per la seconda lettura. L'Assemblea ha approvato con ...

Da Tim alla nazionalizzazione di Alitalia . Brutti segnali al mercato e al pueblo : Roma. E' utile recuperare sia per ragioni di calendario sia per pertinenza con le cronache economico-finanziarie, il concetto ricordato da Carlo Stagnaro sul Foglio del 6 aprile scorso in merito alla ...

Il ministro Carlo Calenda strizza l'occhio a Lufthansa per la vendita di Alitalia ma passa la palla al prossimo governo : C'è un'offerta per Alitalia che piace al governo italiano ed è quella di Lufthansa, ma la cessione dell'ex compagnia di bandiera sarà compito del nuovo esecutivo. Ad illustrare la linea è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che in un'intervista al Tg1 spiega: "La proposta maggiormente migliorativa è quella di Lufthansa, c'è un miglioramento sia per quanto riguarda il mantenimento delle ...