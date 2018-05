Alfa Romeo 6C | a Balocco verrà svelata l’anti Porsche 911 ?

Alfa Romeo main sponsor “Mitteleuropean Race” : Dal 1° al 3 giugno, a Trieste, il marchio Alfa Romeo sarà protagonista della terza edizione della “Mitteleuropean Race”, la competizione di regolarità classica per vetture storiche costruite fino al 1971 inserita nel nuovo “Trofeo Super Classic Cup 2018” Aci-Sport. Il percorso si snoderà tra il Golfo di Trieste e le colline del Friuli Venezia Giulia […] L'articolo Alfa Romeo main sponsor “Mitteleuropean ...

FCA - PIANO INDUSTRIALE/ Alfa Romeo e Maserati verso un’unica divisione. Attesa per i nuovi modelli : Fca, PIANO INDUSTRIALE. C'è Attesa per la presentazione al Balocco. Alfa Romeo e Maserati potrebbero essere uniti nella stessa divisione. nuovi modelli in arrivo anche per Jeep(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:19:00 GMT)

Top Drive - Alfa Romeo Giulia vs Stelvio : l'anima del Quadrifoglio - VIDEO : Pista di Vairano: in una giornata ideale sincontrano (non per caso) due auto eccezionali, entrambe con il marchio Alfa Romeo: la Giulia Quadrifoglio e la Stelvio Quadrifoglio. Modalità Race. Mille e venti cavalli in due, carbonio a profusione, modalità Race del manettino. Ad accoglierle ci sono il nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, e lingegner Paolo Massai. Ce nè abbastanza si sente già lodore della gomma bruciata.

FCA pronta a combinare Alfa Romeo e Maserati in un'unica divisione : Teleborsa, - Fiat Chrysler Automobiles sarebbe pronta a scommettere sui SUV Jeep e sulle auto di lusso Maserat i, ridimensionando i suoi marchi Fiat. Un'indiscrezione che arriva da Bloomberg in attesa ...

Alfa Romeo 4C : ecco come potrebbe essere la nuova sportiva del Biscione : La nuova generazione della 4C potrebbe ricalcare le forme disegnate dal design Alessandro Masera Il nuovo piano industriale della Casa del Biscione che verrà presentato tra pochissimi giorni all’Investor Day di Balocco dovrebbe riservare alcune certezze e forse anche qualche succulenta sorpresa. Oltre ai due SUV già annunciati, potrebbe arrivare la notizia di una nuova generazione dell’Alfa Romeo 4C, ovvero la supercar compatta lanciata nel ...

Auto – Alfa Romeo è main sponsor della “Mitteleuropean Race 2018” : Al via la terza edizione della competizione di regolarità che andrà in scena a Trieste dal 1° al 3 giugno. Il pubblico potrà ammirare capolavori del passato e le ultime novità della gamma Alfa Romeo. Tra queste, ovviamente, riflettori puntati sull’affascinante Stelvio Quadrifoglio Dal 1° al 3 giugno, a Trieste, il marchio Alfa Romeo sarà protagonista della terza edizione della “Mitteleuropean Race”, la competizione di ...

A CANNARA LE Alfa Romeo INCONTRANO LE INFIORATE : CANNARA Una festa religiosa in primis, perché legata alle celebrazioni del Corpus Domini, ma anche popolare perché unisce la comunità nel segno di un'antica tradizione. È l'Infiorata di CANNARA che ...

Auto – Alfa Romeo alla scoperta delle eccellenze italiane con “Strade Stellate” : La prima tappa della seconda edizione di “Strade Stellate” Alfa Romeo è andata in scena domenica sera a Verona Si è conclusa domenica sera a Verona, presso l’esclusivo Byblos Art Hotel Villa Amistà, la prima tappa della seconda edizione di “Strade Stellate”, l’avvincente tour firmato Alfa Romeo, in collaborazione con Salotti del Gusto, che si articola lungo sei weekend, da maggio a ottobre, nelle più belle ...

Alfa Romeo 33/2 Stradale : la splendida supercar trionfa al concorso dell’eleganza di Villa d’Este [FOTO] : L’affascinante sportiva d’epoca ha fatto incetta di premi sia a Villa d’Este che a Villa d’Erba L’Alfa Romeo 33/2 Stradale ha conquistato sia i favori del pubblico presente a Villa d’Este – vincendo la coppa d’oro – che quelli del pubblico di appassionati accorsi oggi a Villa Erba, aggiudicandosi anche il Trofeo BMW Group Italia (premio assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba). Chiunque si sia infilato una volta ...

Simone Resta lascia la Ferrari - passa all'Alfa Romeo Sauber : Simone Resta lascerà il suo incarico di responsabile coordinamento progetto veicolo in Ferrari: lo rende noto la scuderia di Maranello in una nota firmata dal team principal Maurizio Arrivabene. L'...

Ferrari - lascia il capo progettista Resta : sarà dt dell'Alfa Romeo Sauber : Simone Resta sarà il nuovo direttore tecnico della Alfa Romeo Sauber. Lo ha confermato la scuderia svizzera in un comunicato, pochi minuti dopo l'annuncio della Ferrari sulla rinuncia di Resta all'...

F1 - Simone Resta saluta la Ferrari : sarà il nuovo direttore tecnico della Sauber-Alfa Romeo : La Ferrari ha annunciato con un tweet l’addio di Simone Resta, pronto a diventare nuovo direttore tecnico della Sauber-Alfa Romeo Quello di Monaco è stato l’ultimo Gran Premio in Ferrari per Simone Resta, che dal 31 maggio saluterà il team di Maranello per passare alla Sauber Alfa-Romeo. Nominato da Marchionne nel 2014 come capo progettista, l’ingegnere classe ’70 lascia il Cavallino dopo ben diciassette anni, ...

Arese - Alfa Romeo storiche da competizione in mostra a Il Centro : Milano, 28 mag. , askanews, Da venerdì 1 giugno fino a venerdì 15 giugno, presso l'area eventi del Centro commerciale Il Centro di Arese , Milano, , verranno messe in mostra sette autovetture che ...