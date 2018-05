Alessandro De Rose | come preparare un tuffo da 27 metri senza acqua

Si può preparare un tuffo da 27 metri senza acqua? A training day with… Alessandro De Rose : Alessandro De Rose ed i segreti dei suoi ‘altissimi’ tuffi: ecco come si prepara il campiona calabrese per la Red Bull Cliff Diving World Series Il campione italiano svela il vero luogo dove nascono le magie degli atleti della Red Bull Cliff Diving World Series. Ad accompagnarlo, un ospite d’eccezione dagli Usa Alessandro De Rose è l’unico italiano in gara nella Red Bull Cliff Diving World Series. Cosentino di nascita, triestino, ...