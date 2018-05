Alcuni interventi sul Samsung Galaxy Note 9 | phablet rimandato | anche se di poco

optimaitalia

(Di giovedì 31 maggio 2018) Avremmo dovuto assistere alla presentazione del9 il prossimo 29 luglio, con circa 4 settimane di anticipo rispetto a quanto l'azienda sudcoreana ci aveva abituato da un po' di anni a questa parte. Ci avevate già messo il pensiero? Dispiace deludervi, ma, a quanto emerso sulle pagine di 'thebell.co.kr', il VP diElectronics, Lee Jae-yong, avrebbe preferito rimescolare le carte in tavola, e rivedereaspetti del dispositivo.Dopo un suo recente viaggio in Cina, dove si dice abbia potuto osservare da vicino i prodotti della concorrenza (principalmente quelli a marchio Xiaomi, Bibo ed Oppo, ndr.), il dirigente ha optato per dei precisi puntellamenti, che al momento sembrano interessare principalmente il design del9, reso più snello per facilitare l'impugnatura (naturale pensaread un passo indietro sul fronte batteria, ...