Albano Carrisi - il retroscena su donna Jolanda : 'Non voleva che sposassi Romina' : Dopo alcuni giorni di silenzio Al Bano Carrisi è tornato a parlare. Alcune ore fa, il Maestro ha rilasciato una nuova intervista a "Diva e donna", il periodico diretto da Silvana Giacobini. Il salentino ha parlato molto di donna Jolanda, della figlia Ylenia e del suo nipotino Kay. E a proposito della madre, il cantautore ha affermato che quest'ultima è la base della sua famiglia ma soprattutto testimone di novant'anni di storia d'Italia. Su Rete ...

Albano Carrisi e Romina : nuove rivelazioni da parte della coppia : Nuovissime dichiarazioni da parte della nota coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power, dichiarazioni che fanno gioire tutte le persone che hanno da sempre amato e sostenuto la loro unione. nuove indiscrezioni parlano di un secondo matrimonio tra i due: sono indiscrezioni che non sono state ancora confermate, ma neanche smentite. Ed è proprio questa la ragione che spinge i fan ad essere contenti e a sperare che questa notizia sia vera. ma ...

Albano Carrisi : età - altezza - peso e figli. I ‘segreti’ dell’ex di Romina Power e Loredana Lecciso : Albano Carrisi è nato il 20 maggio 1943 nella città di Cellino San Marco, provincia di Brindisi, in Puglia, dove vive tuttora. Il suo nome è stato scelto dalla mamma, l’amatissima Iolanda, perché in quel periodo il padre, Carmelo Carrisi, si trovava in Albania con il Royal Italian Army durante la seconda guerra mondiale. Scopre la grande vocazione per la musica fin da bambino, dalla madre eredita una voce straordinaria, sia in ...

Romina Power : età - altezza - peso e figli. “L’eterna moglie” di Albano Carrisi : Attrice, cantante e donna di spettacolo, Romina Power è senza dubbio uno dei personaggi della tv italiana più amati, apprezzati e famosi degli ultimi 30 anni. Nata negli Stati Uniti d’America, a Los Angeles, il 2 ottobre 1951, del segno della bilancia, ha 66 anni ed è ancora una bellissima donna. Romina è figlia d’arte, i suoi genitori sono l’attore hollywoodiano Tyrone Power e la sua seconda moglie, l’attrice messicana Linda Christian. ...

Albano è nonno : è nato il figlio di Cristel Carrisi : Al Bano è diventato nonno: è nato il primogenito di Cristel Carrisi e Davor Luksic. Ad annunciarlo è Costantino della Gherardesca durante la finale di The Voice of Italy 2018 Una bella notizia per Albano. Anzi due. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ieri sera ha letteralmente gioito durante la finale di The Voice of Italy 2018 quando ha condiviso con il pubblico la felicità di essere diventato nonno per la prima volta. Albano nonno per ...

Albano Carrisi è diventato nonno : l'annuncio in diretta tv : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che oggi si interesseranno ad Albano Carrisi e Romina Power. Le ultime novità svelano che il duo canoro più famoso d'Italia è da oggi ancora più unito grazie all'arrivo del figlio di Cristel Carrisi. Albano Carrisi e Romina Power sono diventati nonni Gioia incontenibile per Albano Carrisi e Romina Power. Infatti oggi Cristel Carrisi ha partorito il suo primogenito, riempiendo il cuore di ...

Romina Power ospite a L'Intervista : nuove dichiarazioni su Albano Carrisi : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che oggi si interesseranno alla storia d'amore infinita tra Albano Carrisi e Romina Power. Proprio quest'ultima sarà la prima ospite de L'Intervista, il programma condotto da Maurizio Costanzo, che tornerà lunedì 14 maggio su Canale 5. La Power da Maurizio Costanzo: nuove dichiarazioni su Albano La telenovela con protagonisti Romina Power, Albano Carrisi e Loredana Lecciso si arricchisce ...

Romina Power : nuovo scatto social con dedica ad Albano Carrisi? : Attraverso un’intervista di Albano Carrisi pubblicata dal settimanale Oggi, il cantante di Cellino San Marco aveva rilasciato delle dichiarazioni piuttosto clamorose. Questa volta però non vogliamo assolutamente parlare di quanto rivelato in merito alla sua ex compagna Loredana Lecciso, con la quale ha passato 18 anni. Oggi vogliamo parlare dello speciale rapporto tra Albano Carrisi e la sua moglie ex moglie Romina Power. Il cantante pugliese ...