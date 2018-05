Al via le riprese della seconda stagione di Tin Star Dal 2019 in esclusiva su Sky

Al via le riprese de La Porta Rossa 2 - foto di Lino Guanciale e Gabriella Pession per il primo giorno sul set : È ufficiale: sono iniziate le riprese de La Porta Rossa 2. Trieste torna ad animarsi con le indagini del commissario-fantasma Leonardo Cagliostro, che avevamo lasciato in bilico lo scorso anno. La prima stagione della serie Rai è stata un successo di pubblico, tanto che l'ammiraglia ha deciso di imPortare il suo prodotto all'estero. Così, dopo gli annunci di casting - l'ultimo risale a qualche giorno fa - oggi Lino Guanciale, Gabriella Pession e ...

Gianni Morandi - al via le riprese de L’isola di Pietro 2 con Cuccarini e Canalis : Gianni Morandi torna sul set de L’isola di Pietro per girare la seconda serie. A seguito del successo della prima stagione, sono iniziate lunedì 14 maggio a Roma, le riprese della fiction coprodotta da RTI e Lux Vide in onda prossimamente sulle reti Mediaset. L’isola di Pietro, che lo scorso anno ha ottenuto una media di 4.314.000 spettatori vede, anche nel nuovo capitolo, Gianni Morandi protagonista assoluto insieme a tutti i ...

Al via le riprese di Riviera 2 a Nizza : annunciato il cast tra graditi ritorni e new entry : I fan hanno ancora negli occhi la bellezza dei luoghi della serie tv originale Sky ma sul set si lavora già a Riviera 2. In quel di Nizza (e dintorni) il cast storico della serie è tornato a lavoro per mettere insieme la seconda stagione della serie e i nuovi episodi che dovrebbero andare in onda nel 2019. Proprio dal set di Riviera 2 arrivano le prime notizie relative al cast e, in particolare, al ritorno di Julia Stiles, Lena Olin, Roxane ...

Il Castello delle Cerimonie 2 - al via le riprese : Il Castello delle Cerimonie di Donna Imma e il marito Matteo riapre i battenti per Real Time: sono iniziate da qualche giorno le riprese della seconda stagione del format senza 'il Boss' Don Antonio Polese, scomparso nel dicembre 2016, ma sempre nel cuore della famiglia e dei fans del programma.prosegui la letturaIl Castello delle Cerimonie 2, al via le riprese pubblicato su TVBlog.it 17 maggio 2018 09:00.

Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ne I Nostri Figli : al via le riprese del film tv con Il Capitano Maria : Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ne I Nostri Figli. Sono loro a comporre la nuova fiction di Rai1 e che fino al 16 giugno prossimo si daranno dal fare sul set di Senigallia per mettere insieme il film tv incentrato sugli orfani delle madri vittime di violenze mortali, femminicidio. Dopo il boom di ascolti de Il Capitano Maria, attualmente in onda su Rai1, sicuramente il ruolo di Vanessa Incontrada rimarrà centrale nel prime time di Rai1, ...

L’isola di pietro 2 - al via le riprese. Ecco il cast e le new entry : L’isola di pietro 2 ci sarà, sono iniziate le riprese della seconda stagione. Entrano nel cast Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis A seguito del successo della prima stagione, sono iniziate lunedì 14 maggio a Roma, le riprese de “L’isola di pietro 2”, la serie co-prodotta da RTI e Lux Vide in onda prossimamente sulle reti Mediaset. La fiction, che lo scorso anno ha ottenuto una media di 4.314.000 spettatori vede, anche nel suo ...

L'allieva : al via le riprese della seconda serie : Reduce dal grande successo della prima, era prevedibile che avvenisse la riconferma. Stiamo parlando de L’allieva, la nota fiction di Rai1, che ha portato al successo il personaggio di Alice Allievi, interpretato dall’attrice Alessandra Mastronardi. L’attrice, sin dalla prima puntata andata in onda nel 2016, è stata abile a calarsi nei panni dell’impacciata e intuitiva studentessa di Medicina legale. Agli inizi, in tanti non si aspettavano che ...

Al via le riprese del video del duetto di Tiromancino e Alessandra Amoroso con alcuni attori noti : Le riprese del video del duetto di Tiromancino e Alessandra Amoroso sono state avviate. Federico Zampaglione continua a postare anticipazioni sul ritorno in musica del gruppo, che dovrebbe essere segnato dal brano a due voci in programma per il 18 maggio prossimo. Nell'ultima foto postata dall'artista, anche Marco Giallini. L'attore potrebbe quindi essere tra i protagonisti della clip che il gruppo ha voluto dedicare al duetto con il quale ...

Le riprese di American Horror Story 8 al via a giugno - e la messa in onda? : Il pubblico ha ancora negli occhi i protagonisti e le storie di Cult ma presto prenderanno il via le riprese di American Horror Story 8 e tutto potrebbe cambiare. Al momento non ci sono ancora molti dettagli sulla nuova stagione della serie cult creata da Ryan Murphy ma il pubblico teme che tutto potrebbe peggiorare. Le ultime stagioni non hanno molto convinto i fan della serie e il fatto che adesso il genio di Murphy sia al servizio di ...

