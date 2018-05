Al via le Nba Finals | tra Warriors e Cavs | sul parquet oltre 4 miliardi di dollari

Al via le Finali NBA 2018 : ecco dove seguire tutte le gare : Per la quarta volta consecutiva a contendersi il titolo NBA saranno Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers L'articolo Al via le Finali NBA 2018: ecco dove seguire tutte le gare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Playoff NBA 2018 - Cleveland-Boston 111-102 : James fa 44 e spazza via Boston - è 2-2 nella serie : Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 111-102 Basta il primo quarto ai Cavaliers, proprio come in gara-3, per indirizzare e mettere le cose in chiaro in un match che ha avuto sin dalla palla a due un ...

NBA Playgrounds 2 è stato rinviato a data da destinarsi : Se siete tra coloro che si aspettavano l'arrivo di NBA Playgrounds 2 la prossima settimana, purtroppo rimarrete delusi.Come segnalato da Dualshockers, di recente lo sviluppatore Saber Interactive ha annunciato che il sequel del gioco di basket arcade è stato posticipato dalla sua precedente data di rilascio del 22 maggio e ora è stato rinviato a una data indefinita. Dopo essere stato annunciato meno di un mese fa, sembrava che il breve passaggio ...

NBA - Boston-Cleveland al via - Marcus Morris : 'Ci penso io a marcare LeBron' : ... , nessuno può pensare di farcela da solo contro di lui: "Non è una questione che puoi risolvere marcando LeBron con questo o quel giocatore: è pur sempre il più forte del mondo. Il mio obiettivo ...

NBA Playoff 2018 : Paul è un gigante contro i Jazz - Curry spazza via i Pelicans. La finale ad Ovest sarà tra Houston e Golden State : Houston Rockets e Golden State Warriors si sfideranno nella finale della Western Conference. L’esito più scontato emerge dalla notte NBA, che di fatto chiude le serie che vedono impegnate nelle semifinali ad Ovest le due future contendenti. Gli Houston Rockets trovano il punto decisivo del 4-1 grazie al successo per 112-102 al Toyota Center contro gli Utah Jazz, che restano in partita fino in fondo prima di cedere alla furia di uno ...

Playoff NBA 2018 - Cleveland-Toronto gara-4 128-93 : Raptors spazzati via - Cavs di nuovo in finale a Est : Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 128-93 Nelle prime tre gare Toronto si era dovuta arrendere allo strapotere di LeBron James. Nella quarta hanno visto anche i suoi compagni di squadra prendere il ...

NBA : Durant domina in gara-4 - merito degli sms alle 4 di notte inviati da Green : Alla fine gli Warriors sono riusciti come al solito a mettere le cose a posto. Trentasette punti nel primo quarto, 33-19 di parziale nella terza frazione e 38 punti alla sirena finale per Kevin Durant:...

NBA - Paul George sembra avere le idee chiare : andare via dai Thunder in estate : soltanto un'indiscrezione, ma in un momento di grande fibrillazione come questo può bastare anche una voce di mercato per mettere in agitazione un'intera franchigia. Lo sanno bene in casa Thunder, ...

Playoff NBA 2018 - Minnesota-Houston 100-119 : i Rockets spazzano via i T'Wolves con un quarto da 50 punti : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 100-119 Per almeno tre partite e mezzo della serie contro i Minnesota Timberwolves, gli Houston Rockets non sono sembrati esattamente la macchina da canestri ...

NBA - Westbrook : 'Fermerò Rubio e i suoi tiri di m**da'. E Mitchell risponde via Twitter : arrivato a Salt Lake City da meno di un anno, ma Ricky Rubio, dopo la gara-3 dominata contro i Thunder , si è già garantito un posto nei cuori nella storia dei Jazz. Lo spagnolo è il terzo giocatore ...