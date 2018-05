Al via il governo M5S-Lega Salvini e Di Maio vicepremier Domani il giuramento 

Governo - Salvini e Di Maio ci riprovano. via Savona. Il nodo FdI e per l’economia spunta Tria : Ultima trattativa per un Governo gialloverde: il segretario della Lega e il leader M5S vogliono stringere sul «contratto». La Russa: Vogliamo favorire la nascita di un Governo

Governo - Salvini e Di Maio ci riprovano. via Savona. Il nodo FdI : Ultima trattativa per un Governo gialloverde: il segretario della Lega e il leader M5S vogliono stringere sul «contratto». La Russa: Vogliamo favorire la nascita di un Governo

Governo : al via incontro Salvini-Di Maio : ANSA, - ROMA, 31 MAG - Al via a Montecitorio l'incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. La riunione, a quanto si apprende, arriva al ...

Governo - si tratta ancora : è l'ultima prova. via al vertice Salvini-Di Maio : Sul tavolo adesso per la formazione di un Governo politico c'è la proposta dei Cinquestelle: Conte premier ma il professor Savona non più all'Economia. Intanto il Presidente della Repubblica ...

Governo - Di Maio : ''Troviamo alternativa a Savona all'Economia - ma resta in squadra' : Così Luigi di Maio in diretta su Facebook, dopo l'incontro al Colle con il presidente Mattarella. Il leader M5s ha annunciato la volontà di...

Governo - Di Maio 'Troviamo alternativa a Savona'. Salvini 'Porta mai chiusa'. Al Colle ancora tempo per un governo politico : Intanto si torna a parlare del possibile spacchettamento dell'Economia tra Finanze , che resterebbero a Savona, e Tesoro. GLI INCONTRI AL Colle Al di là delle dichiarazioni da social o da comizio, ...

Mattarella prende tempo per un governo politico | La Lega insiste : esecutivo d'emergenza - poi il voto | Di Maio : troviamo un altro nome all'Economia : Il leader M5s propone di tenere Savona nella squadra di governo ma non all'Economia dove andrebbe cercato un nome alternativo.

Governo - Bersani : “M5s e Lega? Hanno messo insieme burro e ferrovia - cioè flat tax e reddito cittadinanza” : “M5s e Lega? In nome dell'”anti” questi qui stanno mettendo insieme il burro con la ferrovia”. E’ la metafora pronunciata a Dimartedì (La7) dal deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, a proposito dell’accordo di Governo tra 5 Stelle e Lega. E spiega: “Stanno, cioè, mettendo insieme la flat tax con il reddito di cittadinanza, con l’una incassi di meno, con l’altra spendi di più. La ...

Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | C'è anche l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | Sul tavolo l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Governo : Cdm - via libera dl fiscale per zone terremotate : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, martedì 29 maggio 2018, alle ore 15.13 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Il Cdm ha approvato il decreto legge per “ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed ...

Governo : Cdm - via libera dl fiscale per zone terremotate (2) : (AdnKronos) – In particolare, si legge nella nota, il provvedimento: “dispone che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili di pari importo ...

Governo : Cdm - via libera dl fiscale per zone terremotate (2) : (AdnKronos) – In particolare, si legge nella nota, il provvedimento: “dispone che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili di pari importo ...

Governo : Cdm - via libera dl fiscale per zone terremotate : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, martedì 29 maggio 2018, alle ore 15.13 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Il Cdm ha approvato il decreto legge per “ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed ...