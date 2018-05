Al Bano | «Sono l' uomo più felice del mondo | Ylenia è in Paradiso e so che la raggiungerò»

Al Bano Carrisi/ "Finalmente sono felice" : le novità sul rapporto con Loredana e Romina a Pomeriggio 5 : Al Bano Carrisi e la sua vita ricca di grandi soddisfazioni professionali, di amore e affetto ma anche di tragedie come la sparizione della figlia Ylenia.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:12:00 GMT)

Dopo la separazione da Loredana Lecciso - Al Bano e Romina si sono ritrovati : la verità mai detta : Quella dei Carrisi è ormai una saga a tutti gli effetti. Una di quelle storie alla Beautiful in cui non è chiaro se l’arte imita la vita o viceversa. Ora alle vicende amorose si aggiunge un nuovo capitolo. Sulle pagine di Chi, Al Bano ha parlato ha parlato della donna che stima di più in assoluto: mamma Jolanda. L’artista ha raccontato il rapporto della madre con Romina Power e ha spiegato perché ha deciso di realizzare un ...

“Hanno deciso!”. AlBano e Romina - la news è da capogiro. I beninformati sono certi e dalle pagine del gossip spifferano tutto : una scelta senza precedenti : Albano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie che hanno fatto letteralmente sognare i fan negli anni Ottanta. La musica li aveva uniti, poi la tragica scomparsa della primogenita Ylenia ha iniziato a sfaldare il loro rapporto, poi sfociato nella separazione e poi nel divorzio. Nel 1998 Al Bano ha iniziato una lunga relazione con Loredana Lecciso. Relazione chiusa definitivamente pochi mesi fa. Tra le pagine del settimanale ...

Al Bano Carrisi e Romina Power sono diventati nonni - l'indiscrezione : 'Dove ha partorito Crystel Carrisi' : Sui social tutto tace, ma Al Bano Carrisi ha confermato in tv la lieta notizia: lui e Romina Power sono diventati nonni. La figlia del cantante Cristel Carrisi ha partorito un bimbo a Zagabria , ...

MARYAM TANCREDI/ Chi è? J-Ax : "Il record sono 3 mesi con Al Bano senza matrimonio" (The Voice of Italy 2018) : MARYAM TANCREDI alla finale di The Voice of Italy 2018: il talento della cantante napoletana contro i pregiudizi del passato per il suo aspetto fisico.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:48:00 GMT)

Al Bano Carrisi e Romina Power sono diventati nonni : è nato il figlio di Cristel : In apertura della finalissima di The Voice il coach Al Bano ci tiene a dare una bella notizia: la figlia Cristel Carrisi ha partorito e quindi lui e Romina Power sono diventati per la prima volta nonni. Queste le sue parole “Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima invece”. Al Bano nonno magico Nel corso di una intervista rilasciata qualche settimana fa alla ...

Romina Power a L’Intervista : «Sono sposata con AlBano. Tra noi un legame indissolubile» : Romina Power e Maurizio Costanzo L’Intervista riparte da Romina Power. Lunedì 14 maggio, in seconda serata su Canale 5, Maurizio Costanzo sarà faccia a faccia con Romina Power, ex moglie di Al Bano e figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Le immagini che accompagnano L’Intervista mostrano la sua bellezza esteriore e interiore: dalla sfavillante carriera costellata di successi al matrimonio da favola, dall’amore ...

Al Bano e Romina Power sono diventati nonni?/ Cristel Carrisi sta per partorire : silenzio social e lieto fine : Al Bano Carrisi e Romina Power sono diventati già nonni? La gravidanza di Cristel Carrisi è al termine: presto il lieto annuncio del cantante di Cellino?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:40:00 GMT)

AlBano : “Dei diciotto anni insieme a Loredana solo tre sono stati felici” : Albano si racconta al settimanale Oggi: il rapporto complicato con Loredana Lecciso e la fine del loro amore Il continuo botta e risposta mediatico tra Albano e Loredana Lecciso sembra destinato a non placarsi. Del rapporto difficile con la sua compagna il cantante di Cellino San Marco ne ha adesso parlato in un’intervista rilasciata al […] L'articolo Albano: “Dei diciotto anni insieme a Loredana solo tre sono stati ...

'Al Bano e Romina sono tornati insieme'. L'indiscrezione di Giovanni Ciacci : Ritorno di fiamma tra Al Bano Carrisi e Romina Power ? Secondo Giovanni Ciacci, sarebbe proprio così. La passione, a suo dire, sarebbe tornata a splendere sulla coppia più amata del mondo dello spettacolo. Ma facciamo un passo indietro. Dopo le ultime polemiche con Loredana Lecciso , Romina aveva chiesto il silenzio. Silenzio che sarebbe stato infranto proprio dal capo tutor di ...

Ciacci su Romina e Al Bano : "Sono tornati insieme" : È davvero finita tra Al Bano e Loredana Lecciso? Dopo le parole del cantante di Cellino San Marco a Storie Italiane, arriva un'indiscrezione da Ballando con le Stelle che può far luce su quanto accaduto tra la coppia. A parlare del rapporto tra il cantante e la sua ex moglie è stato, come riporta gossipblog, Giovanni Ciacci, volto noto di Detto Fatto e concorrente di Ballando con le Stelle. Ciacci sul ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina ha le ...

Romina Power e AlBano Carrisi sono tornati insieme? Ecco la verità Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di #Gossip, che si è recentemente occupato del presunto flirt tra Loredana Lecciso con Gigi D'Alessio [Video]. Le ultime novita' svelano che Monica Setta ha svelato la verita' sul presunto ritorno di fiamma tra #Albano Carrisi e la cantante americana #Romina Power. Gossip: Albano e Romina sono tornati insieme? Le novita' di gossip svelano che Albano Carrisi e Romina Power sono tornati a far parlare ...

