Al Bano e Romina Power | ultimo concerto E poi sarà solo amore?

Al Bano Carrisi/ "Finalmente sono felice" : le novità sul rapporto con Loredana e Romina a Pomeriggio 5 : Al Bano Carrisi e la sua vita ricca di grandi soddisfazioni professionali, di amore e affetto ma anche di tragedie come la sparizione della figlia Ylenia.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:12:00 GMT)

AlBano Carrisi - il retroscena su donna Jolanda : 'Non voleva che sposassi Romina' Video : Dopo alcuni giorni di silenzio Al Bano Carrisi è tornato a parlare [Video]. Alcune ore fa, il Maestro ha rilasciato una nuova intervista a Diva e donna, il periodico diretto da Silvana Giacobini. Il salentino ha parlato molto di donna Jolanda, della figlia Ylenia e del suo nipotino Kay. E a proposito della madre, il cantautore ha affermato che quest'ultima è la base della sua famiglia ma soprattutto testimone di novant'anni di storia ...

A Bolzano il concerto di addio di Al Bano e Romina Power : Bolzano . "Smetterò di cantare alla fine del prossimo anno" ha annunciato Al Bano lo scorso 15 novembre su Rai Uno durante la trasmissione "Porta a porta". Con due operazioni di cardiochirurgia alle ...

AlBano Carrisi - il retroscena su donna Jolanda : 'Non voleva che sposassi Romina' : Dopo alcuni giorni di silenzio Al Bano Carrisi è tornato a parlare. Alcune ore fa, il Maestro ha rilasciato una nuova intervista a "Diva e donna", il periodico diretto da Silvana Giacobini. Il salentino ha parlato molto di donna Jolanda, della figlia Ylenia e del suo nipotino Kay. E a proposito della madre, il cantautore ha affermato che quest'ultima è la base della sua famiglia ma soprattutto testimone di novant'anni di storia d'Italia. Su Rete ...

Al Bano e Romina : cosa sta succedendo tra i due? Video : Bentrovati con un nuovo appuntamento che riguarda Albano e Romina. [Video] I due cantanti, negli ultimi mesi, si trovano al centro di numerosi pettegolezzi. Infatti, il leone di Cellino, dopo la separazione da Loredana ha fatto scatenare i suoi fans che lo vorrebbero rivedere tra le braccia della Power. Ad incuriosire ancora di più i loro seguaci, sono state delle dichiarazioni fatte proprio dalla ex durante un'intervista. Scopriamo insieme cosa ...

Dopo la separazione da Loredana Lecciso - Al Bano e Romina si sono ritrovati : la verità mai detta : Quella dei Carrisi è ormai una saga a tutti gli effetti. Una di quelle storie alla Beautiful in cui non è chiaro se l’arte imita la vita o viceversa. Ora alle vicende amorose si aggiunge un nuovo capitolo. Sulle pagine di Chi, Al Bano ha parlato ha parlato della donna che stima di più in assoluto: mamma Jolanda. L’artista ha raccontato il rapporto della madre con Romina Power e ha spiegato perché ha deciso di realizzare un ...

Al Bano e Romina : cosa sta succedendo tra i due? : Bentrovati con un nuovo appuntamento che riguarda Albano e Romina. I due cantanti, negli ultimi mesi, si trovano al centro di numerosi pettegolezzi. Infatti, il leone di Cellino, dopo la separazione da Loredana ha fatto scatenare i suoi fans che lo vorrebbero rivedere tra le braccia della Power. Ad incuriosire ancora di più i loro seguaci, sono state delle dichiarazioni fatte proprio dalla ex durante un'intervista. Scopriamo insieme cosa ...

AL Bano CARRISI/ L'amore per mamma Iolanda : "Non voleva che sposassi Romina Power - poi l'ha adottata" : Al BANO CARRISI e la sua vita ricca di grandi soddisfazioni professionali, di amore e affetto ma anche di tragedie come la sparizione della figlia Ylenia.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:24:00 GMT)

AlBano Carrisi e Romina : nuove rivelazioni da parte della coppia Video : Nuovissime dichiarazioni da parte della nota coppia formata da Albano Carrisi [Video] e Romina Power, dichiarazioni che fanno gioire tutte le persone che hanno da sempre amato e sostenuto la loro unione. nuove indiscrezioni parlano di un secondo matrimonio tra i due: sono indiscrezioni che non sono state ancora confermate, ma neanche smentite. Ed è proprio questa la ragione che spinge i fan ad essere contenti e a sperare che questa notizia sia ...

Al Bano e Romina di nuovo insieme. La mamma di lui approva : Il ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina e l’idea che possano sposarsi di nuovo fa sognare i fan, ma ancora non c’è la conferma ufficiale dei diretti interessati. Anche se c’è l’approvazione di una persona importantissima per il cantante, mamma Jolanda. La signora Jolanda, sostiene Al Bano, “è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d’Italia. Alla sua età è ancora ...

AlBano Carrisi e Romina : nuove rivelazioni da parte della coppia : Nuovissime dichiarazioni da parte della nota coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power, dichiarazioni che fanno gioire tutte le persone che hanno da sempre amato e sostenuto la loro unione. nuove indiscrezioni parlano di un secondo matrimonio tra i due: sono indiscrezioni che non sono state ancora confermate, ma neanche smentite. Ed è proprio questa la ragione che spinge i fan ad essere contenti e a sperare che questa notizia sia vera. ma ...

Al Bano - il retroscena sulla mamma : "Non era d'accordo che sposassi Romina" : "Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d'Italia", così Al Bano Carrisi al settimanale Chi racconta la mamma, la signora...

Al Bano : "Romina Power? Mia mamma Jolanda felice che abbiamo riallacciato i rapporti" : Al Bano, intervistato dal settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha speso parole dolci per la mamma Jolanda, protagonista di un film-documentario intitolato "Madre mia", in onda su Rete 4 il 10 e il 17 giugno: Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d'Italia. Alla sua età è ancora inarrestabile e pensa che senza i suoi piatti io possa deperire. Una donna di grandi valori, che è riuscita ...

Gossip - AlBano e Romina di nuovo sposi? La reazione di Loredana Lecciso : Sul web ormai da qualche giorno rincorre la voce di un possibile matrimonio tra Albano Carrisi e Romina Power. Sono tanti ormai i fan che sperano in un eventuale ritorno di fiamma da parte dei due ex coniugi, ma adesso addirittura secondo alcune voci sembra che i due siano in procinto di pronunciare di nuovo il loro si. Al momento, però, entrambi gli artisti non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito, se non le parole detta ...