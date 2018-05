Air India | nessuna offerta per acquisizione quote compagnia

meteoweb.eu

: @chay1809 @RaviAKP @BeSriSri @TeluguChegu Then. Leave air India. Adyna political ga chesina manchi pani cheppu. On… - venkatmogali : @chay1809 @RaviAKP @BeSriSri @TeluguChegu Then. Leave air India. Adyna political ga chesina manchi pani cheppu. On… - sanjeet66382540 : Probeatz 10400 mAh Made In India portable Charger Compatible For Apple iphone 4, iphone 5, iPhone 5c, iPhone 6, iPh… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Nulla di fatto per la privatizzazione di Air. Alla scadenza dei termini, non è arrivata alcuna manifestazione di interesse per l’didella. “Non abbiamo ricevuto alcuna risposta per l’espressione di interesse al disinvestimento strategico di Air”, ha annunciato con un tweet il ministro dell’aviazione civileno. “Ulteriori azioni verranno opportunamente decise”, ha aggiunto. L'articolo AirperMeteo Web.