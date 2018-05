Addio vecchio ufficio | il lavoro cambia pelle

La fine di un'era - Addio al vecchio calcio : La fine di un'era calcistica inizia ad essere una realtà. Buffon ha annunciato giovedì il suo addio alla Juventus. 17 anni dopo, il portiere veterano abbandona la squadra che l'ha reso grande. Quella di quest'anno è stata la sua nona vittoria in Serie A in un palmarés in cui troviamo anche il mondiale di Germania nel 2006. Il mondo dei portieri è rimasto senza una delle più grandi bandiere, ma sarà solo addio alla Juve ma non al calcio, infatti, ...