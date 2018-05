Addio vecchio ufficio - il lavoro cambia pelle : Roma, 31 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Fine del lavoro tradizionale, in ufficio davanti al pc? E’ quanto emerge dalla ricerca IWG che rende noti i risultati del più importante sondaggio sulle attitudini del lavoro flessibile, su 18.000 professionisti in diversi settori, condotto in 96 Paesi del mondo . Secondo lo studio più di due terzi degli interpellati lavora da remoto una volta alla settimana, mentre oltre il 50% lo fa per metà ...