Addio vecchio ufficio - il lavoro cambia pelle : Roma, 31 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Fine del lavoro tradizionale, in ufficio davanti al pc? E’ quanto emerge dalla ricerca IWG che rende noti i risultati del più importante sondaggio sulle attitudini del lavoro flessibile, su 18.000 professionisti in diversi settori, condotto in 96 Paesi del mondo . Secondo lo studio più di due terzi degli interpellati lavora da remoto una volta alla settimana, mentre oltre il 50% lo fa per metà ...

La fine di un'era - Addio al vecchio calcio : La fine di un'era calcistica inizia ad essere una realtà. Buffon ha annunciato giovedì il suo addio alla Juventus. 17 anni dopo, il portiere veterano abbandona la squadra che l'ha reso grande. Quella di quest'anno è stata la sua nona vittoria in Serie A in un palmarés in cui troviamo anche il mondiale di Germania nel 2006. Il mondo dei portieri è rimasto senza una delle più grandi bandiere, ma sarà solo addio alla Juve ma non al calcio, infatti, ...