Ad Arezzo è tempo di "Back to '68", cinquantenario della festa dell'antiquariato

(Di giovedì 31 maggio 2018) Dal 1 giugno fino a domenica 3 giugno si viaggia nele si tornano a respirare le atmosfere che caratterizzarono i giorni in cui nacque la manizione, così come racconta la gallery di fotografie d’epoca, curata dal Foto club “La Chimera”, allestita nelle scale mobili che portano al centro storico. Adto, la grandea tema che nasce per celebrare il cinquantesimo compleannoFiera Antiquaria. Alle ore 11.00 del 1 giugno aprirà i battenti la mostra mercato (che per la prima volta inizierà di venerdì e non di sabato come tradizione): oltre 300 banchi accoglieranno oggetti d’arte, mobili, gioielli e bijoux, libri e stampe antiche, strumenti scientifici e musicali, giocattoli, ogni tipo di collezionismo compreso un vasto assortimento di modernariato, vintage e artigianato di qualità, regalando ad appassionati e addetti ai lavori il piacere ...