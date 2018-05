Acrobata cerca di saltare una cascata mentre l' amico lo filma | precipita e muore ad

huffingtonpost

(Di giovedì 31 maggio 2018) Un ventenne hato diunache stavando con uned èto nel torrente ingrossato dal maltempo, dove è morto. È successo nella bassa Valle di Susa, ad Almese (Torino), in località Goja del Pis. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, l', sotto choc, è stato portato all'ospedale di Rivoli.Il giovane, Artur Cacciolari, ventenne, è morto travolto dalla corrente. Originario del Brasile ma da anni nel Torinese, era un talentuosodella zona e nonostante la giovane età, aveva alle spalle già un ricco curriculum da atleta e artista.Tutto è avvenuto sotto gli occhi impotenti dell'che, con il telefonino in mano, è scivolato a sua volta in acqua, ma è riuscito a mettersi in salvo. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi e quando è ...