: Da Corte Ue maxi multa a Italia su acque reflue. 25mln subito e 30mln per ogni semestre di ritardo adeguamento - TgLa7 : Da Corte Ue maxi multa a Italia su acque reflue. 25mln subito e 30mln per ogni semestre di ritardo adeguamento - RaiNews : Ue, all'Italia maxi multa sulle acque reflue. 25 milioni, più 30 per ogni semestre di ritardo nella messa a norma d… - RosannaMarani : Acque reflue e depurazione, multa da 25 milioni, Italia ancora condannata dall'Ue | BlogSicilia - Quotidiano di cro… -

L'Italia è in ritardo nella messa a norma di oltre 100centri urbani o aree sprovvisti di reti fognarie o sistemi per trattare le.Per questo motivo,laeuropea di giustizia ha deciso per una maxi-da 25 milioni di euro,più 30 mln per ogni semestre di ritardo. L'Italia era già stata condannata dallanel 2012 e deferita per la seconda volta dalla Commissione europea per una procedura di infrazione iniziata nel 2004.(Di giovedì 31 maggio 2018)