Acque reflue | il Wwf | “Inquinare e non impedirlo è un pessimo affare”

Acque reflue - Corte di giustizia Ue multa l’Italia : 25 milioni di euro subito e altri 30 ogni 6 mesi di ritardo nell’adeguamento : Venticinque milioni di euro subito, più altri 30 ogni sei mesi di ritardo nella messa a norma di oltre 100 centri urbani o aree sprovvisti di reti o sistemi di trattamento delle Acque reflue. Costano care le Acque fognarie all’Italia, per la seconda volta dal 2012. La Corte di giustizia Ue ha imposto una maxi-multa fortettaria facendo notare che a distanza di anni dalla prima sentenza, il numero degli agglomerati non conformi si è ridotto ...

Ambiente - Acque reflue : la Corte di giustizia Ue condanna l’Italia a una maxi multa : condanna per l’Italia da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea per aver tardato ad attuare il diritto dell’Unione in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. L’Italia deve versare una somma forfettaria di 25 milioni di euro e una penalità di oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo. La Corte aveva già constatato una prima volta in una sentenza del 2012 l’inadempimento dell’Italia, che alla ...

Le piante alleate contro inquinamento da farmaci in Acque reflue : Roma, 31 mag. , askanews, L'inquinamento da prodotti farmaceutici rappresenta un problema globale a cui la comunità scientifica cerca di trovare soluzioni e oggi si aprono nuove possibilità grazie ...

Dall’Italia i pioppi mangia-farmaci : depurano le Acque reflue : L’inquinamento da prodotti farmaceutici rappresenta un problema globale a cui la comunità scientifica cerca di trovare soluzioni e oggi si aprono nuove possibilità grazie alle capacità di accumularli e degradarli da parte di alcune piante e, in particolare, del pioppo. Uno studio condotto dall’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con Helmholtz Zentrum di Monaco di Baviera, pubblicato sulla rivista ...

