Acqua : M5S - in Sicilia 17% depuratori non funziona (2) : (AdnKronos) - "I dati dell'Arpa in nostro possesso fotografano una situazione inqualificabile - aggiunge Di Paola - E' evidente che se in Sicilia gli impianti non funzionano la responsabilità è di chi, pur avendo il compito di vigilare e ottemperare ai rilievi mossi già 4 anni dalla Corte di giustiz

Contratto M5s-Lega - l’Acqua pubblica è una priorità. Ma in Italia le differenze sono abissali : Il Contratto di governo pubblicato nei giorni scorsi affronta la questione dell’acqua con serietà e la pone, a differenza del passato, tra le priorità del Paese. Riconoscere un esito popolare tuttora disatteso – il risultato del referendum del 2011 sull’acqua bene comune – è un segnale importante per recuperare un po’ di fiducia nella democrazia. Nello stesso tempo, “restituire ai cittadini una rete di infrastrutture idriche degne di questo ...

Governo : un commento ‘europeo’ sull’Acqua - punto due del contratto M5S-Lega : Il tema acqua pubblica contenuto come secondo punto del contratto Salvini Di Maio, arriva casualmente nel momento in cui a Roma si chiude l’Assemblea dei delegati di EurEAU, l’associazione europea che riunisce le associazioni e i gestori dei servizi idrici dei Paesi Membri. Nei due giorni di lavori, EurEAU – di cui UTILITALIA è il rappresentante per il nostro paese – ha avuto modo di presentare il rapporto “The Governance of Water in Europe” dal ...

Acqua : M5S Lazio - Regione intervenga su emergenza arsenico : Acqua: M5S Lazio, Regione intervenga su emergenza arsenico. Nel Viterbese va commissariata anche la società Talete spa, dimostratasi inadeguata. “E’ ancora emergenza arsenico nell’Acqua in provincia di Viterbo, dove in molte zone si registrano tuttora valori fuori norma. La Regione finora ha reagito solo nei confronti dei Comuni, minacciandoli di commissariarli se non dovessero cedere le proprie infrastrutture idriche alla Talete spa, gestore ...